久别重逢 "披荆斩棘“”哥哥们恩怨还在吗？

姐姐红过，轮到哥哥红。

之前有《乘风破浪的姐姐》，现在有《披荆斩棘的哥哥》。都是中国湖南卫视的音乐竞演真人秀。一批33名十年或更久以前红过的熟龄男艺人，上台表演争取成团机会。随着霍尊爆出私生活混乱自动退出节目，剩下的哥哥们，包括言承旭、张智霖、陈小春、赵文卓、林志炫、谢天华、张晋、李云迪、胡海泉、黄贯中等，在节目播出后，都受到了更多观众的关注。

不过，人活久就有恩怨，媒体发现起码有两对哥哥之间过去曾传有恩怨，又再扒出了尘封的往事。

1）陈小春和赵文卓

当陈小春和赵文卓在节目喜相逢，兴奋地握着手时，人们记起了他们之间有一个已经远去的梅艳芳。陈小春出道跟着一代天后梅艳芳伴舞，后来以徒弟身份转到幕前，也曾让师父拉了一把。赵文卓则是那个差点让成为梅艳芳另一半的男人，如果那时“卓芳恋”开花结果，陈小春可是要当赵文卓为长辈跟他敬茶的，虽然49岁的赵文卓比陈小春还小了五岁。

“卓芳恋”后期，梅艳芳病重，赵文卓没有前往探望被指负心，媒体更形容陈小春和赵文卓因此翻脸。多年后赵文卓才说出梅艳芳因为爱美，不愿他看到病容，所以谢绝探望，这才真相大白。这次陈小春和赵文卓握手，终于澄清他们之间没事。

陈小春（左上图右，互联网）曾为梅艳芳伴舞；赵文卓（右上图左，互联网）曾和梅艳芳恋爱；陈小春（下图左）和赵文卓在节目中握手（视频截图）。

2）敖犬和黄贯中

2009年，敖犬所属的棒棒堂组合从台湾火速红到香港，在红馆举行演唱会，却爆出“对嘴”疑云。属于大前辈的Beyond组合成员黄贯中，针对事件公开指称棒棒堂是“专业对嘴”，说要跟对方“学习对嘴”，遭后者的粉丝群起攻击，反指黄贯中是又老又穷的软饭王。黄贯中毫不退让，在媒体前呛“三年后还在才来跟我说”，意思是棒棒堂大概只是昙花一现的热度。

棒棒堂后来因为转换唱片公司，改名为Lollipop F，前后硬撑了十年，超过黄贯中的预想，可惜后期也因为公司变动影响发展规划，声势渐不如前。没有人想到，57岁的黄贯中和39岁的敖犬相差18年，辈分有别，却在今天的真人秀同台相见。不过两人在节目中交集不多，也没有“网民想看的好戏”，倒是敖犬和同乡的言承旭为了演出起了小冲突，让人意外。

棒棒堂当年红到在香港红馆开唱（左上图，互联网）；今天的黄贯中（右上图，微博）；今天的敖犬（左下图，微博）；黄贯中当年和Beyond队友黄家强呛棒棒堂（右下图，视频截图）。

哥哥搞小圈子变小粉丝

看真人秀往往可以看到人性的表现，比如，彼此熟悉的会粘在一起，自动形成小圈子，像陈小春、梁汉文、林晓峰、谢天华、张智霖很自动地组成“香港帮”；还有年轻的张云龙上了节目像小粉丝，见到偶像言承旭和黄贯中就“疯狂表白”，还一直跟在言承旭后面，让网民戏称他是“跟屁虫”。这些都是平常人会做的事，但发生在艺人身上，观众都觉得有趣。