“台独”风波后首露面 张钧甯憔悴现身机场

（台北讯）卷入“台独”风波后张钧甯首度现身，被拍到出现在机场，看起来有些憔悴。此外，她的母亲心疼女儿，日前在面簿感性发文：“港湾永远都在，只要小船累了就回来吧！”

张钧甯因为多年前的硕士论文出现“我国”两字而遭中国网民言语攻击，认为她支持台独。虽然工作室与她本人随即发出声明澄清，但还是有不少网民不买单，昨天更传出她在《女心理师》的戏份被删除，演艺事业恐受影响。

发出声明后，张钧甯在机场被捕捉到身影，穿着简约俐落，虽脸上戴着墨镜与口罩，但还是被拍到墨镜下的眼神，看起来有些憔悴与空洞。

母千字文向女儿喊话：‘累了就回来吧’

张钧甯的作家母亲郑如晴心疼女儿，在她生日当天写下千字文向女儿喊话：“累了就回来吧。”

张钧甯9月4日迎来39岁生日，因为她人在中国大陆工作，妈妈无法亲自帮她庆生，便在面簿感性发文，透露母女一向亲密，直到女儿进了一个自己全然不熟悉的演艺行业，两人关系几度拔河，“回想过去，你的每一步都很艰辛，星海茫茫，稍有不慎可能坠入万丈深渊。我除了担心还是担心，接着你拖着行李离开家到远方，我怕妳从此失去了方向。”

郑如晴坦言在女儿临行前，自己仍在做困兽之斗：“不要勉强！不适应就回来吧！”承认还是私心希望女儿留在身边，但终究得收回视线，并把张钧甯比喻成远行的小船，最后只想告诉女儿：“港湾永远都在，只要小船累了就回来吧！”