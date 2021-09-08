男女韩星排行 徐睿知凭负面新闻登谷歌搜寻榜首

（首尔讯）韩国媒体theqoo最近公布，今年上半年“谷歌搜寻排行榜”前五名的韩国男女明星，男女冠军分别是离婚汉宋仲基和负面新闻缠身的徐睿知。

凭着《虽然是精神病但没关系》暗黑魔女角色走红的徐睿知在今年4月被媒体爆出各种负面新闻，包括校园霸凌、恐怖情人、学历造假、耍大牌等，让她的形象一夕之间全毁。

徐睿知本人也随之神隐，种种八卦和传言让徐睿知登上谷歌搜寻量第一名，不过都是以负面消息居多，这恐怕也是当事人始料未及的。据悉，徐睿知停工消失5个月后，有线台tvN邀请她演新剧《夏娃的绯闻》，经理人承认收到剧本，现正商讨演出事宜。

排名第二是《夫妇的世界》中的26岁美艳“小三”韩韶禧，她凭角色爆红，从此戏约不断，先是跟宋江合演Netflix《无法抗拒的他》，之后和安普贤共演新片《Nemesis》即将问世，工作满档。

老戏骨尹汝贞位居第三

第三名女星是74岁的奥斯卡最佳女配角尹汝贞。

老戏骨尹汝贞凭《尹食堂》系列为人所熟知，即使迈入熟龄演技依旧炉火纯青，参与美国电影《梦想之地》，不仅获得金球奖最佳外语片，问鼎奥斯卡和英国电影学院六项大奖，也让她成为第一位荣获奥斯卡最佳女配角奖的韩国女星，一举闻名天下。排行榜第四和第五名分别是“野蛮女友”全智贤和《上流战争》的李智雅。

宋仲基稳坐搜寻量男神宝座

男星方面，冠军是2019年与宋慧乔离婚的宋仲基。宋仲基今年推出电影《胜利号》受到疫情影响只能在Netflix播出，但即使反应平平也无损他的高人气。他之后的《黑道律师文森佐》收视告捷大获成功，酷帅带劲的角色让影迷看完欲罢不能，而宋仲基也趁势正式开通了他的IG，开通半年就吸引超过640万粉丝追踪，让他稳坐谷歌搜寻量男神宝座。

第二名男星是新人宋江，击败《爱的迫降》玄彬（第三名）、朴叙俊（第四名）和朴宝剑（第五名），让人大跌眼镜。宋江最近演了《Sweet Home》《喜欢的话请响铃》人气暴增，今年在《如蝶翩翩》和《无法抗拒的他》再次担纲男主角，尽管在后者死板的演技一度被受到批评，但也引来粉丝力挺，一来一往的热议让他的人气急起直升。人气爆棚的宋江接下来会搭档朴敏英演出《气象局的人们：社内恋爱残酷史》，相差8岁的姐弟恋令粉丝相当期待。

第三名的玄彬打进排行榜不让人意外。原本就是女性心目中梦中情人的他，去年和孙艺真甜蜜共演《爱的迫降》在亚洲受到热烈欢迎，而两人也因此陷入热恋中，成为2021年元旦情侣，惊人热度引发讨论狂潮，让外界纷纷献上祝福。