黄暄婷新剧演“结巴女”：霸凌确实存在

为新剧《大大的梦想》中饰演一个说话结巴，爱唱歌的女孩，黄暄婷直言：“霸凌事件确实存在！”

《大大的梦想》昨晚举行线上记者会，戚玉武, 沈琳宸, 张耀栋等13位演员到场助阵，当中8位年轻貌美的女艺人也在尾声为大家献上舞蹈。

《大》故事讲述黄暄婷、刘怡伶以及黄晶玲等8位性格迥异的女孩为实现成团梦想而努力的故事。

女主角黄暄婷在《大》剧中是练习生之一，她饰演的方静晨说话结巴，特长是唱歌，和戚玉武是“父女”关系。

偶像变成“爸爸”，黄暄婷在开心之余也是紧张得不得了，担心自己的演技在偶像面前不合格，就连功课都做的更卖力。“戚玉武是我合作过最专业的演员之一，演技方式不浮夸，又能深深打动人。”

首次合作之后，发现偶像不仅演技好，还特别幽默，暄婷表示自己“更加喜欢戚玉武了！”

谈起娱乐圈选秀的辛酸与黑幕，黄暄婷表示曾听说过本地娱乐圈的一些“霸凌事件”，不过很幸运自己没有类似不幸遭遇。

她直言，“霸凌事件”确实存在，但也取决于艺人们私下交友，若有所感表示：“艺人自己要会分辨（圈内）哪些朋友是可以深交的。”

《大》是一部青春励志的选秀电视剧，恰好这次许多参演的艺人包括戚玉武、张耀栋两位戏骨也都是参加选秀出道。

戚玉武：我曾走秀 妈妈撑场

戚玉武在拍摄《大》后叹说现在的年轻人都很清楚自己的目标，不像自己当年参加《才华》选秀时一脸呆萌：“我就傻傻的，别人叫我去选秀我就去选秀，既没有明星梦，也不知道自己当时在做什么。”

他还提到自己那段时间为生活费兼职当过模特，“每次接到一些走秀工作，妈妈都会叫上一票亲戚来看我，我就觉得好土。”

这次看到《大》剧组里有这么多新人，戚玉武表示自己十分欣慰：“本地演艺圈需要注入新面孔，而且这次导演和监制挑选的人都很适合，看得出这些年轻人都非常有潜力。”

沈琳宸大赞剧组新人

这次与戚玉武对手感情戏的沈琳宸，也被女孩们的演技感染，大赞剧组新人。

沈琳宸描述，当时大家正在拍摄一幕巧儿进医院的戏，大家哭的特别难过，好像是真的有朋友住院了一样。

她说：“后来这段都演完了她们还没收住情绪，结束了还抱在一起哭，我很少看到演员会抱在一起哭。”

黄晶玲异乡当练习生 演艺机会“让”给韩国人

年轻演员中还有不少曾赴韩国训练的艺人，比如黄晶玲、刘怡伶以及李函穆，三位都在剧中饰演怀有成团梦的练习生。

其中黄晶玲回忆起17岁时在韩国当练习生的往事，她分享自己曾目睹热门女团之间吵架，甚至骂晚辈，“在韩国娱乐圈年纪小的艺人都要听年纪比较大的艺人的话。”

晶玲还表示，韩国有些工作人员偏心自己人，会把拍戏、上综艺的机会让给韩国人，有时候对外来者说话的态度也比较粗鲁。