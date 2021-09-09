莉莉柯林斯晒婚照 甜嫁导演男友

（综合讯）32岁英国新生代女星Lily Collins（莉莉柯林斯）昨天在Instagram（IG）宣布，已和38岁美国导演男友Charlie McDowell（查理麦克道威尔）结婚，她写道：“我从来没有比成为你的妻子，更想成为某人的某人！”并放上两人接吻的婚照，开心宣布“2021年9月4日，我们正式成为彼此的永远。”

莉莉是知名歌手Phil Collins（菲尔柯林斯）的爱女，5岁时父母离婚后，她便随母亲回美国定居。12年前进军好莱坞，首演电影《盲点》（The Blind Side），之后在电影《白雪公主与恶皇后》（Mirror Mirror）饰演白雪公主，演出奇幻片《天使圣物：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones），崭露头角。去年主演Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）热爆全球，原班人马今年5月回归第二季，并在上个月杀青。

查理麦克道威尔也是星二代，父亲是知名英国男星Malcolm McDowell（马尔科姆麦克道威尔），曾主演Stanley Kubrick（史丹利库柏力克）执导的电影《发条橙》（A Clockwork Orange）。查理情史丰富，曾与不少知名女星交往，包括Hilary Duff（希拉里杜芙）、Rooney Mara（鲁妮玛拉），以及《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）“龙后”Emilia Clarke （艾蜜莉克拉克）。

2019年8月，莉莉证实与查理恋爱，两人交往一年就订婚。当时莉莉晒出订婚戒照片，写道：“我有生之年都在等你，等不及和你共度余生。”查理则说：“在这黑暗与充满不确定的时期，你照亮了我的人生，我会永远珍惜和你一起冒险。”