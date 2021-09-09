致胜女王 Queenpins（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：寂寞的家庭主妇（Kristen Bell，克里斯滕贝尔饰）陶醉于收集与使用优惠券。越用越有心得的她与有同好的女邻居（Kirby Howell-Baptiste，柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特饰）成立非法的优惠券俱乐部赚钱，并重新掌控自己的生活。然而，两人却被执法者盯上。

短评：根据史上最大的优惠券造假骗局改编，处理得很生活化，却不失精彩，尤其是两女从瞒天过海到被揭发秘密，很不可思议。知名歌手Bebe Rexha（雷克萨）客串电脑黑客，协助两女犯罪，她在片中很酷，与两女的互动带来“笑”果。克里斯滕把独守空闺少妇拿捏得出色，角色情绪从寂寞到幽默，切换自如。（英语对白附中文字幕）

咒术尸战 The Cursed: Dead Man's Prey（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：在杀人案现场发现被害者与嫌犯遗体，然而嫌犯早已在三个月前死亡，警方毫无头绪。追查悬案的记者林珍熙（严智苑饰）在广播节目中接到“真凶”要求专访的来电。直播当天，嫌犯现身还预告苏醒的尸体将再杀人，结果大家乱成一团。

短评：由《尸杀列车》导演延尚昊编剧，金勇完执导，影片有别于一般的活尸片，死尸的复活与攻击人是由巫师暗中使用黑魔法来操控。影片完美结合巫术与活尸题材，探讨弱肉强食的社会阶级议题，处理得让人屏息。（韩语对白附中英文字幕）

宝贝老板：家大业大 Boss Baby 2: Family Business ( PG )

娱乐性★★★／艺术性★

故事：邓普顿家的兄弟蒂姆和泰德长大后关系疏远，蒂姆和妻子卡罗尔，7岁女儿塔比莎，刚出生的次女蒂娜住在郊区。塔比莎视叔叔泰德为偶像，但爸爸担心她过度用功，无法享受童年生活。当蒂娜作为宝贝集团最高机密特工的真实身份曝光，并要揭开姐姐的学校及其神秘创始人的黑暗秘密时，邓普顿兄弟以意想不到的方式重聚，并重新审视家庭的意义。

短评：首部2017年推出大受欢迎，续篇设定在首部多年之后，长相萌萌哒但脑筋动得比大人快的娃娃，始终还是吸睛点，小大人的世界，想象力更丰富，冒险过程也刺激万分。渐行渐远的兄弟最终感受到血浓于水，再续亲情，温情动人。（英语对白附中文字幕）

恶煞 Malignant（M18）

期待指数★★★

故事：一名癌症患者发现身上的肿瘤，竟是神秘外星寄生虫，他因此具备强大超能力，除了将和邪恶军队对抗外，也一步步揭开自己的身世。

剧本由温子仁和妻子——德国女星Ingrid Bisu（英格丽比苏）共同撰写，英格丽也参与演出，其他演员有《安娜贝尔》（Annabelle）与《神鬼传奇》（The Mummy）的Annabelle Wallis（安娜贝尔沃丽丝）、谢怡芬老公George Young（吴宇卫）等人。（英语对白附中文字幕）