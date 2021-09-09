揭5岁女“性格脆弱” 周渝民不打算再生

（台北讯）台湾男星周渝民睽违九年回归台剧，在《逆局》挑战律师、犯罪剖析专家及受刑人等三种身分。他和老婆喻虹渊结婚五年，生下宝贝女儿，婚姻幸福美满，一度传出怀了二胎，但他透露，女儿属于高敏感个性，也比较脆弱，解答为何不愿生二胎的真正原因。

喻虹渊在2020年11月晒出一张四只小鸭的同框照，外界误会她怀上二胎，但他坦言，因为女儿属于较脆弱的高敏感孩子，需要父母花时间去专注陪伴，因此没有打算生二胎，目前有一个女儿就够了，要用满满的爱养育女儿长大。

他长年在外工作拍戏，因为疫情去年大多在家，希望分担太太压力，虽然得到很大的成就感和家庭凝聚力，但小孩觉得太久没有陪她，会有一点挫折跟困难，“女儿对我有隔阂，现在没有收到成效。”

他2015年和小六岁的喻虹渊结婚后，女方便暂离演艺圈，在家当全职的家庭主妇，目前还没有打算复出。虽然他因此成为家中唯一的经济支柱，仍不因此喊苦，认真拼事业，却也不想错过孩子的童年。

他认为给爱女一个完整的童年很重要，未来孩子想做什么都会尊重，但是不想在小孩还不懂事时，就被硬拉出来曝光，不像其他父母带孩子上节目、代言活动赚钱，或是在社媒上玩直播、晒儿女。

他受访时乐于分享和女儿的生活，但被问到爱女的名字和绰号时，他仅说“本名就像绰号”，简单带过，十分保护宝贝女儿。

他说：“如果可以，我希望她一辈子都不要在媒体前露脸。”

父母职业栏填待业 赴家长聚会被嫌‘穿着破烂’

他夫妇俩从来没有曝光“小公主”的正面，被媒体拍到照片时，他们也会要求对方给孩子打马赛克。

周渝民力保隐私，希望女儿在学校的生活，不会因父母受到困扰，“能够平淡生活，就越容易交朋友。”

至于小孩的资料表格，父母职业栏如何写，他笑说：“我都填无业或待业，这是事实，我在等拍戏。就算是去家长聚会，我也是普通人一样，可能还会被说‘怎么穿得破烂、不注重仪容’，我也没有刻意，大家之前认知我是怎样的人，那是职业关系，其实不是这样的。”

他说，其实女儿学校的老师并不会对他感到好奇，所以他会很放松地跟老师沟通，分享教育理念。

夫妇俩分工明确，妻子负责女儿的功课，周渝民比较注重孩子的逻辑和诚实度，如果女儿答应了却没有完成，他就会一直碎碎念，直到女儿做到为止。由于女儿脆弱敏感，他和太太不会体罚孩子，连骂她都极少，会给她思考空间，让她自己反省。

周渝民曾坦言是虎爸类型，最注意小孩礼貌，“最起码尊重长辈，这方面约束一点，其他就妈妈主导。”

拍戏时，女儿也探过班，也知道爸爸的职业，但对于女儿未来做什么，他想让她自由发展。