画作贴IG引人问津 何盈莹为慈善作画

近期在IG晒画作，不但获得好评，更有人出价购买，本地新生代何盈莹灵机一动，决定以画笔做慈善。

何盈莹日前接受《新明日报》访问时说，她喜欢画画或许是从小就受妈妈的影响，“小时候妈妈最爱画卡通人物给我和弟弟看，那时候就觉得会画画很厉害。”

于是，去年疫情暴发，工作停摆，为消磨时间，何盈莹认真自学绘画，当时画了不少卡通人物，还将这些画当礼物送给黄怡灵、芳榕等好友，之后，也曾和陈一熙、吴劲威等直播挑战画画。

除此之外，何盈莹说，出乎意料的是，她的画贴上个人IG后，有追随者私讯她说希望买她的画，“让我感到非常惊喜，也因为这个缘故，让我萌起何不为慈善做画的念头。”

无独有偶，本地儿童癌症基金会在本月筹办“希望列车”（The Hope Train）筹款活动，为受癌症影响的儿童及其家庭筹集善款，热爱艺术的何盈莹获该基金会挑选为这个活动的大使，她会透过自己的画笔设计一款鲸鱼造型，再制成棉布娃娃为癌症儿童筹款。

“我很喜欢孩子，这次能透过这个活动为癌症儿童筹款，很有意义。”

问她希望自己设计的鲸鱼棉布娃娃能筹得多少款项？

她想了想说：“2000元...... 为慈善筹款，希望能越多越好。”

即将加入《邻里帮》

在《心里住着老灵魂》演出获好评，何盈莹感谢观众的支持。

入行5年，何盈莹月前在《心里住着老灵魂》一剧的演出深得观众的喜欢，演技也获得口碑，何盈莹受访时说，剧情开播前曾经担心观众的反应，无形中让自己感觉压力，“之后收到很多正面的留言，观众喜欢我的演出，心情也渐渐地比较轻松，不再觉得有压力。”

何盈莹补充说：“当然要感谢观众们对我的支持。”

目前暂时休息的何盈莹迟些时候会加入《邻里帮》剧组，虽然她不愿剧透自己将演什么角色，但坦言会在《邻》的后期出现。

日前，有读者留言说她和陈楚寰长相相似，建议新传媒让两人演双胞胎姐妹，针对读者的看法，何盈莹笑说：“这是好事，自己也觉得和楚寰有点像，尤其她留长头发。但还是楚寰比较漂亮。”

没有搞笑细胞 玩TikTok有困难

自认没有搞笑细胞，何盈莹不敢玩TIkTok?

近日TikTok非常流行，不少艺人也创建了账户，大玩一翻，问何盈莹是否也参与了一份？

何盈莹说自己也有玩，“之前就和我的猫一起上镜。”不过，她坦言玩TikTok，让她感到最头疼的是，自拍后要剪辑，再加上自己又没有搞笑细胞，玩TikTok有困难。

尽管如此，何盈莹喜欢看TikTok，她说尤其爱看陈罗密欧的TikTok，“觉得他很像‘欧巴’。”