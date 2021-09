《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)是漫威首部华人超级英雄电影,由影帝梁朝伟、陈法拉及刘思慕主演,也是伟仔挑战“反派”角色“文武”之力作。

虽说是“反派”,但纵观梁朝伟在《尚气》中的“使坏”表现,不过是因丧妻后哀伤过度才导致行为变得乖张极端,他忆“妻”成狂,并非“十恶不赦”,尽管与高头大马的刘思慕外形并不像“父子”,但带岁月沧桑感的伟仔以演技魅力取胜,是全片的吸睛焦点!

《尚气》于上周三(9月1日)开始,通过193个拷贝隆重出击,5天内吸金超过190万,走势凌厉;据今早最新数据,《尚气》票房已高达259万5726元!

疫情下观众受限,《尚气》能取得这样的成绩可说是“非常厉害”,只是,《尚气》会否冲破500万大关,甚至超越《哥吉拉大战金刚》(Godzilla Vs Kong)的500多万票房佳绩?还得看《尚气》后劲的“气”功到底足不足啦!