中国娱乐圈再传推“持证上岗”制 艺人须考“执照”

（综合讯）数月来，中国娱乐圈大变天，昔日顶流明星郑爽、吴亦凡跌下神坛，后者更面临牢狱之灾，而张哲瀚、霍尊、赵薇也相继遭到封杀，各大官媒隔三差五发布新政策，规范娱乐圈各项事宜，近日更传出专家提出“持证上岗”的建议，要求演艺人员必须透过注册登记来接受管制，消息一出立刻引发网民热烈讨论。

根据中媒报道，国家广播电视总局办公厅最近发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，要求“严格执行主持人持证上岗”，因此有专家建议将此规定扩大在演艺圈中实施，未来没有注册登记的艺人“规定各平台均不予录用”，借此来整治娱乐圈内的积弊，不过相关标准可能还需要从长计议。

消息一出，立刻掀起网民的激烈讨论，部分人支持表示“太好了，建议提高演艺圈学历门槛。”“支持！娱乐圈太乱，阿猫阿狗都能当演员了！”不过也有许多人认为持证标准难定，“现在那几个出事的都是大学毕业啊”“艺术应该是自由的，如果从事影视艺术的人的思想都被条条框框束缚住，那艺术就不是艺术了。”

与当年台湾戒严时期相似

如果中国大陆确定设立艺人考试制度，那么它跟当年戒严时期的台湾颇有几分相似。

当年台湾为了反共、扫除日本殖民时期在娱乐方面的影响、团结全台民众，对娱乐圈推出许多严格的规定，包括登记与演出管理制度，直到1987年解严为止。

最早于1946年，台湾在刚光复不久便颁布了《台湾省电影戏剧事业管理办法》，其中规定影剧应于演出前将剧本送请宣传委员会审查，内容须符合、遵照当时总统蒋介石的训示，以及三民主义、善良风俗等社会教化原则。

1979年2月颁布《演艺事业暨演艺人员辅导管理规则》后，艺人须通过教育局的考试，拿到演员证、歌星证后，才能正式登台演出，或是申办护照，出外演出。

想当歌手的话，要有以下其一的报考资格：补过三个月以上的音乐补习班、已领有演员证且唱歌超过一年以上、曾在军中艺工队唱歌满一年者、有在电视、广播或唱片公司唱歌满一年，或是曾得到官办电视或广播歌唱比赛前三名者。

考生通过书面审查，并演唱指定的“爱国歌曲”合格后，便能获得歌星证。“爱国歌曲”依据男女歌手的音域差异，各有不同的指定曲目。

演员证的规则稍有不同，对于已经演出超过两部电影的演员，规定较宽松，他们无须参加考试便可直接申请。其他演员则须在应考前，额外参加国民党政府认可的演员训练班三个月。

若是影片、歌曲不符合政府的要求，或是被发现内容过于轻挑、意境诲淫，剧团的登记证、演员与歌星证就会被吊销，影片和歌曲也会被禁，表演场馆也会被罚。

余天曾因开黄腔演员证被吊销

比如现任立委余天过去是台湾知名歌手，就曾因为在表演时开黄腔，导致演员证被吊销一年，还连带影响了歌厅被罚停业三天。

虽然台湾戒严时期对于艺人设下重重的限制，不过被列为“禁歌”的歌曲，依然传遍大街小巷。演员证、歌星证的制度，随着1980年代台湾经济起飞、社会逐渐开放下，对艺人也不再有那么大的约束力。