日前向陈水扁透露父亲失联多年 澎恰恰“失踪”一天后报平安

（台北讯）65岁台湾资深男艺人澎恰恰去年因拍电影，投资文创产业，欠下2亿4000万元（台币，下同，约1167万新元）债务，去年宣布破产后，陆续传出抵押大安区豪宅，遭债主掳走的消息，前天又因他传给友人“最后一晚”短信后失联，让好友非常担心。

消息曝光后，大家联系其妻儿及经纪人都联系不上。澎恰恰昨天（9日）在面簿发文报平安说：“澎哥现在人平安没事，近期因为疫情的关系，很多计划受到影响，这让澎哥心理受到很严重的打击，也影响到身体状况。”并表示很抱歉让亲朋好友担心了。

为了债务黑洞，澎恰恰一直努力工作还债。好友佩真透露澎恰恰曾跟她借46万元（约2万多新元），但超过当初承诺的10天都没还钱。最近澎恰恰又被合作的厂商恶言相向，加上“今晚，是我最后一晚”的留言，让友人焦急不已。

澎恰恰几天前曾到高雄接受前总统陈水扁广播专访，他谈到童年生活，提到小五那年中秋节前夕，父亲带一盒月饼返家被母亲气得丢到门外，他知道母亲对父亲不顾家有微词，之后父亲便失去音讯。有粉丝提到，“好巧，澎恰恰和父亲都在中秋前夕闹失踪”，希望他平安无恙，继续带给观众欢乐。

澎恰恰欠下巨债，坊间传闻他有其他钱坑。对此，陈水扁问澎恰恰“你有爱赌博或包养女人吗？”澎恰恰在节目中回应，他虽然会打麻将，但不懂其他赌博，欠债与赌无关，也没有养三小，“若有不轨，狗仔早就踢爆了。”

澎恰恰说，自幼家境困难，上有两个哥哥、一个姐姐，他排行老幺，母亲在中油公司厨房上班养家，常打包剩菜当一家人晚餐，抚养四个孩子长大。他小五开始半工半读，和哥哥、姐姐一起到保龄球馆打工分担家计，也赚到免费餐食，有段时间一天兼两份工，经常一天只睡一小时。听了澎恰恰的故事，陈水扁说“好像比我还惨”，但举例鼓励澎恰恰说：“美国前总统特朗普经商曾破产六次，照样选上美国总统，可见破产不是过不去的难关，重点是要保持斗志与正念。”