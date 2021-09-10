Gentle Bones 推出首张同名双语创作专辑

（本地讯）本地创作才子Gentle Bones（本名陈卓义）2013年出道至今满八周年，今天（10日）推出首张同名双语创作专辑“Gentle Bones”，并在数码音乐平台上架。

陈卓义去年开始隔空与多名海外歌手合作，包括与菲律宾民谣创作才女Clara Benin的“A Day At A Time”，与美籍华裔女声Karencici（林恺伦）的《一天加点爱》，与印度尼西亚R&B才子Gamaliel的“Positive Procrastination”。他也与本地歌手郑可为合唱《你还不知道？》，以及与本地创作歌手金文明（Benjamin Kheng）携手“Better With You”。

首张同名专辑“Gentle Bones”除了收录先前发行的这五首歌曲，也会陆续释出另外五首新歌，让乐迷在整体表演、视觉风格和音乐创作上，看到陈卓义明显的成长与变化。像专辑主打“Help!”邀请本地歌手兼制作人楚晴（Jasmine Sokko）联手创作，温柔绅士的陈卓义化身电音型男，给乐迷惊喜。

回首过去八年的音乐道路，陈卓义分享道：“现在的我更有自信了。我还是很享受创作和推出作品的感觉，这次算是我的音乐生涯中，第一次让我觉得可以真正做自己想要做的音乐，这或许是很多音乐人无法做到的。这就像是用自己喜欢的东西填满自己的空间，是一件很棒的事。”

陈卓义早期作品注重音乐性，现在则会融入更多正面讯息。提到音乐概念的转变，他说希望在这段日子，让听到他的音乐的人得到更多正能量，提供他们面对逆境的一股勇气。