孙燕姿首次抖音开唱 1212万人观看

本地天后孙燕姿首次在抖音办线上演唱会，共唱8首歌，献出满满的诚意。

孙燕姿日前在IG宣布入驻抖音，随即宣告将在9月9日在该平台办《抖音夏日歌会》专场演出。昨晚（9月9日），孙燕姿近一小时的演出共吸引了1212万人观赏，6亿个点赞，初次在抖音亮相，成绩亮眼，同时也以行动粉碎了日前传在“限籍令”下被封杀的谣言。

粉碎被封杀谣言

去年疫情暴发，燕姿曾两度在网上办线上音乐会，昨晚的演出可以说是第三次。虽然对线上演唱已经驾轻就熟，但燕姿诚意满满，不但找来4位音乐人一起飙歌，共唱了8首歌曲，再配合电子科技的画面效果，无论是听觉或视觉，都让人感受到的是一场丰富的音乐飨宴。

孙燕姿在歌曲的穿插中适时的与大家分享这阵子的生活点滴，以及出道20年的感想，像演唱《克卜勒》时，她说：“我出道20年，我一直有被喜欢和守护的感觉，而且希望我们可以一直都这样，在彼此的生活里面。”

又如在演唱《漩涡》后，她有所感触地说：“这阵子很多人都迷失方向，困在大漩涡中，所以希望这首歌带给大家一些些安慰，然后我就觉得很开心了。”

除了分享心情之外，燕姿说，这阵子偶尔煮饭之外，其实也在写歌，希望在对的时间拿出来给大家听。

综观昨晚的歌单，正如燕姿所说是从仓库中挖出来的歌曲，换言之就是较为冷门的歌曲，像《没有人的方向》，因此招牌歌《我怀念的》成了“漏网之歌”，不过，不少网友却留言希望听到这首歌，燕姿在盛情难却下清唱了一小段。

最后，孙燕姿以一曲《遇见》结束了近1小时的音乐会。

歌迷送心意 热泪盈眶

在演唱会中，抖音特别制作了一段粉丝分享与燕姿之间的故事，其中不少都是燕姿的铁杆粉丝，追随燕姿超过10年，让燕姿边看边感动地泪水盈眶。

她感性地说：“出道21年，当歌手是我从小的梦想，所以一踏上这个旅程，没有想那么多会走多远，万万没有想到21年后还再做这个事情（唱歌），所以我觉得我这个旅程过得很幸运，很多帮助。我很感谢，不管我‘失踪’多久，他们总是那么热情，那个温度是很难得，所以只要有机会，我就想要做好我的工作。”

笑言最近走搞笑路线

燕姿在演唱会中展露俏皮的一面，甚至说最近她走搞笑路线。

在入驻抖音拍摄的视频中，燕姿“搞怪”一番，让粉丝看到燕姿的俏皮，昨晚的演出，她自爆构思这个视频的秘密，她说：“大家都知道我是吃货的，但很‘不公平’说我做的是黑色料理，既然大家有这样的想法，我就跟着大家走，就翻一个黑色的蛋……”

她也透露：“我觉得自己要有感觉（feel）才在社交媒体分享事物，这样才会开心。”

孙燕姿在音乐会后，在社交媒体贴照写文分享感受，她写道：“我很难想象，又完成了一场线上演出。大家看得开心吗？……坚持做自己喜欢的事就是一种幸福。愿幸福永远与你我同在，晚安。”