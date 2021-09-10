集资353万为Lisa“冲销量” 官媒批中国粉丝太疯狂

韩国知名女团BLACKPINK的泰国籍成员Lisa今（9月10日）将发行首张个人专辑，中国粉丝集资1700万元人民币（约353万新元）冲Lisa的专辑销量，被中国官媒点名批评粉丝集资的行为太疯狂。

日前，针对中国“饭圈”（粉丝圈子）和娱乐圈，中央网信办推出一系列“清朗行动”整治乱象，并强调要规范粉丝“应援集资”行为。

中国媒体《观察者网》继早前点名批评韩国组合BTS（防弹少年团）成员JIMIN（朴智旻）的内地粉丝集资打造“朴智旻专机”后，日前再发文批评内地粉丝为韩国组合BLACKPINK的泰国籍成员Lisa集资“冲专辑销量”的行为。

在题为“疯狂！粉丝组织为韩国偶像冲1700万元集资……”的报道指，在7月19日，微博名为“Lisa数据博”（已于8月28日更名为“TheWind风向婆婆”）的明星超话粉丝大V发布的“8月总目标”为1700万元，不仅标明了距离目标差的专辑张数，还给出每天涨幅数据，冲销量的口号是“为她，剑指第一”。该帐号曾于8月9日发布预售专辑团购速报，当时团购专辑的金额已经超过916万元（约190万新元）。

报道又指，虽然不少粉丝团提示了“未成年人谨慎参与消费”。但到了粉丝群和超话里，又是另一番景象。一名Lisa粉丝就曾在号召学生参与集资的写道，“这是她第一次solo，既然爱她就拿出行动来证明，不要拿学生党来找理由，再怎么穷，父母再怎么不同意，一块钱总是有的”，又指“韩娱必须砸钱”。

9月5日，新浪微博社区管理官方微博宣布对21个韩娱艺人粉丝团帐号禁言30天，理由是“传播非理性追星应援内容，导向严重错误”，其中就包括“TheWind风向婆婆”及“LISA吧官博”等。