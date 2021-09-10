杨君伟参与环保活动 与39人潜海底捡344公斤垃圾

本地主持人杨君伟参与环保活动，到拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）和圣约翰岛上的棋樟湾（Bendera Bay）海底捡垃圾，一行40人在3小时内竟收集到344公斤的垃圾，让杨君伟为环境受到污染备感难过。

拥有15年潜水经验的杨君伟，今年6月在潜水教练的怂恿下，报名学习自由潜水(freediving）并顺利取得执照，日前随着Zen Freediving潜水学校的教练和其他会员到拉扎鲁斯岛和圣约翰岛做环保。

杨君伟接受《联合晚报》访问时说：“海边看起来很干净，潜入海底后才发现原来有那么多垃圾，像泡泡茶的杯子、泡沫板、吸管和零食的塑料袋等等，看到海底生态被破坏，其实蛮难过的。”

Zen Freediving将不定期举办这样的活动，杨君伟说：“下一次应该会在11月或12月，他们的目标是在年底前收集一吨的海底垃圾。”

这是君伟第一次参与海底环保活动，“我是新手所以捡得不多，大概七八公斤左右。要在海底捡垃圾难度挺高的，我捡20分钟就已经觉得喘，因为必须在水面深呼一口气，然后屏住气潜入海底，捡了垃圾再回到水面呼吸，来来回回很耗体力。”

虽然累，但他为能够做环保而感到开心，而这次的意外收获是能够在限制区里看到珊瑚，“因为是和国家公园局合作的活动，所以特别开放棋樟湾的限制区，我们在捡拾垃圾之余还可以观赏他们培育的珊瑚。”

潜水不带配备 自我挑战

所谓自由潜水是不带任何配备，完全靠潜水员屏住呼吸，在水中活动的一种潜水方式，而杨君伟在过程中发现了自我挑战的乐趣。

他说：“我国海域能见度比较低，而且潜得越深越暗，会感到害怕。考试时我一口气潜到12米深，每一次当我觉得自己做不到时，却发现再坚持下去就可以了，那是一个不断自我挑战的过程。而且海底十分安静，身在其中犹如进入冥想状态，整个过程很具启发性。”

新节目下周上档

杨君伟最近除了忙潜水参与环保，也忙着拍摄节目，他的新节目《特别的食物给特别的你》即将在下周播出，另一个节目《不平凡的我们平凡的一天》也在拍摄中，预计明年上档。

杨君伟说：“因为疫情的关系，《特别的食物》从2019年开拍至今还在拍摄中，历时两年，这是我第一次拍一个节目拍得那么久。”

节目边播边赶拍，相当具挑战性，“我真替制作组感到紧张，他们一拍完就要剪辑再送审才能播出，时间非常紧。”