甄子丹爆追老婆时 不知两人相差18岁

（综合讯）58岁的甄子丹出道37年，最新作品《怒火》正在中国上映，台湾10月登场。他过去曾上《鲁豫有约之大咖一日行》的深度访谈，近日在台湾LiTV平台已上架。节目里他忆起最初追求爱妻汪诗诗时，彼此竟不知相差18岁；也提起刚入行曾在TVB受训，每月拿约1万块台币（485新元）薪资硬撑，当时同班同学有林家栋；他打了多年，但打到45岁才端出闻名代表作《叶问》，他说从未抱怨，有部这样的作品已满足。

该节目进入他的公司，发现他有1个大房间的双排玻璃柜，放满他历年各项奖座；另1间房展示他近年重要作品的戏服、人型雕像、甚至有《叶问》里的木桩，珍藏无数。

他说当时要拍《叶问》时，“我还记得我拍第1集的时候，产生了一些疑问，就是王家卫导演不是拍《一代宗师》吗？他们筹备很多年，然后我们拍了《叶问》的时候，大家都觉得甄子丹跟叶伟信，你们2个拍什么《叶问》？其实我们没有把《叶问》的包袱放在肩膀，我们就继续拍这个戏”。

甄子丹与第二任妻子汪诗诗结婚至今已18年。“因为我以前离过婚，所以对于婚姻没有安全感，但是认识了我太太之后，很快我就有很强烈的感觉，觉得这个女孩，我必须要跟她在一起。但那个时候我不知道她那么小啊…”后段出现在节目镜头上的汪诗诗，也不约而同笑说：“我也不知道他那么大！”

问到求婚，可以“1个打10个”的甄子丹其实也会有紧张时刻，汪诗诗忆起第一关是外婆跟阿姨，她们可是一眼见到便立刻认定；后来甄子丹才与汪诗诗的双亲见面，“看到他手在发抖，天啊！我好紧张！”汪诗诗说。

除了《怒火》10月将台上映，甄子丹明年还有好莱坞片《捍卫任务4》。