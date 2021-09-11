年长者未接种风险高 洪慧芳劝86岁老爸打疫苗

年长人士未接种冠病疫苗，染病因并发症过世的风险高，本地资深艺人洪慧芳劝86岁爸爸接种疫苗。

洪慧芳最近录制方言综艺节目《欢喜一家亲》，她在IG贴出工作照，并写道：“我们都打了疫苗，开工时倍感安全，你们打了吗？”

她受访表示，《欢喜一家亲》有传达一些有关年长人士的资讯，自己也是因节目才知道政府最近有实施“助我们的年长者接种”（Let's Get Our Seniors Vaccinated）计划，呼吁17岁及以上的公众转介还未打针的年长者（60岁及以上），赠送推荐人30元电子礼券。

她认为，这样的计划有助于提高本地疫苗接种率。尤其最近本地冠病病例人数有上升趋势，高达三位数，也有几名年长人士未接种疫苗染病因并发症病逝。洪慧芳感叹说，“我身边的老人家都打了，我都劝他们去打疫苗，我爸爸86岁了，也是刚刚才接种疫苗。”

她分析说，许多老人家不愿接种疫苗，一来是担心接种疫苗出现并发症，二来许多年长人士觉得自己不出门就不会有感染的风险。

她表示，自己的父亲也是这样的心理，担心会不会接种疫苗出现风险而死亡。她劝解说：“爸爸你86岁了，即使不接种，寿命到了也会自然死亡，但寿命没到，怎么都死不了，所以不用担心，打了疫苗至少可以安心。”

她也表示，自己和家人都因工作时常要外出，假如父亲不接种疫苗，万一有人把病菌带回来，传染给了他，那样就会无辜。现在老爸接种了疫苗，大家都安心了。

完整报道，请翻阅2021年9月11日的《新明日报》。