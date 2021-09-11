拍活尸恐怖片 韩女星自爆撞邪

《尸杀列车》（Train To Busan）名导延尚昊编剧的“活尸”恐怖新片《咒术尸战》（The Cursed:Dead Man’s Prey）诡异阴森，女星郑知晓自爆撞邪！

郑知晓凭电影《寄生上流》的富家长女，以及近期热播韩剧《某一天灭亡来到我家门前》的“少女神”为人关注，她在前天（9月9日）本地推出的新电影《咒术尸战》演出拥有诅咒能力的谤法师白昭袗，在接受《联合晚报》电邮访问时说：“在废弃建筑中拍动作戏，场地很暗，我循着光走到现场时，看到很像严智苑的人站在楼梯那边，看起来在想事情，手上还拿着咖啡，我没打扰她继续往前走，后来抵达场控室时，却看到严智苑坐在里面，我吓了一大跳，害怕到不敢一个人去厕所。”

据所知，听闻此事的延尚昊认为郑知晓应该是看到严智苑的替身，但导演金勇完很肯定地说，严智苑的替身当天并不在场，只有郑知晓的替身演员在而已。

无论如何，郑知晓在片场被疑撞邪，也为《咒》增添不少神秘与诡异色彩。

《咒》是韩剧《谤法》大银幕延伸

《咒》是深获口碑的韩剧《谤法》的大银幕延伸，郑知晓再次扮演“昭袗”：“通过电影，学了很多，透过先进的特效制作，体验了各种动作场景。”她坦承动作场面很挑战：“为了演出现实中从未见过或体验过的动作场面，我必须真正进入那一刻，这需要极大的想象力和思考。虽然与活尸战斗的动作戏很难集中，但我可以控制，因为我可以与从《谤法》开始便合作的金勇完进行交流。拍摄当天，我顺利完成了这些戏。”

电影背景设在电视剧故事的3年后，郑知晓为了诠释长大的昭袗而减肥：“电影中的驱魔，我研究了萨满工具，了解一般驱魔过程中得连续跳跃2到3分钟等。此外也去了一所动作学校学习拳击到踢腿等基础必要动作，对拍摄很有帮助。”

《咒》讲述在一个杀人案现场发现了被害者与嫌犯的遗体，然而嫌犯早已在三个月前死亡，警方毫无头绪。另一方面，追查悬疑事件的记者林珍熙（严智苑饰）在广播节目中，接到自称是杀人案真凶的电话，对方表示想接受专访。直播当天现身的嫌犯预告甦醒的尸体将再犯下杀人案，结果大家乱成一团。严智苑过后也与亲妹（郑知晓饰）重逢。

虽在《谤法》诠释过角色 严智苑：平凡人难演

严智苑对《联合晚报》说，已在《谤法》诠释过珍熙：“知道角色的起起落落，准备时更容易，可以更好地表达她的情绪。但也有一个困难源于她的‘平凡’，看起来是一个容易扮演的角色，实际很难演，我多么希望珍熙也有特殊能力。”

她吐露拍摄电视剧时，有时对角色的相对被动感到沮丧：“这些匪夷所思的事情不断发生在她的面前，但她却像是一个只对事情做出反应，并没有进一步发展的人。作为演员，我想提升片中的人物形象，关注能把这个常人逻辑破案的能力提升到什么程度，她怎么能被看作是主动而不是被动的。”

谈到角色与她是否有相似点，她说：“我扮演的角色是普通人，我和她一定有一些共同点，大约有51%的相似度。”