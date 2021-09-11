无线最Nice艺人 陈豪排名第一

（香港讯）艺人不时被指是“伪人”，镜头前后两个样；早前无线《思家观众大战》的家庭观众游戏，出问题：“讲一个TVB人前人后都很Nice（和蔼的，令人喜爱的）的艺员”，向100名TVB台前幕后发问，其中6名艺人入选。TVB的面簿专页公布结果，5男1女艺人上榜，陈豪登榜首，他是TVB最Nice艺人，而唯一入围女艺人是薛家燕。

无线公布“讲一个TVB人前人后都那么Nice的艺人”结果，陈豪获23票登上榜首、黎诺懿获20票排第2、黎耀祥16票排第3，至于排第4至6名顺序为陆浩明12票、薛家燕11票及马国明9票。前6名合共91票，剩下9票各有不同选择。

上榜排第4名的陆浩明留言︰“我都投陈豪一票。小弟记得当年收工跑去巴士站，当时巴士准备开车，陈豪帮我截住那辆巴士等我上车，他真的很Nice！”

网民赞陈豪有求必应

陈豪获选为最Nice艺员不无道理，有陈豪的旧邻居留言：“陈豪真的很Nice，我曾经同他做过邻居，他人前人后会叫早晨，有笑容，完全不避开别人的目光和帮人按lift（电梯），好好人！”网民认为陈豪实至名归，有留言遇过陈豪要求合照时很乐意，又有称他会弯腰迁就跟粉丝合照。有人留言称遇过黎耀祥、黎诺懿都好好人，也有人奇怪为何罗兰没上榜。

陆浩明也有分享投票结果，多谢公司台前幕后的同事，说大家太客气了！陈自瑶与陈贝儿分别留言，前者两个笑到喊的表情图案并加油打气，拍档陈贝儿留言：“哈哈！”网民起哄称“哈哈”两字可圈可点。

黎诺懿排第二感愕然

黎诺懿以3票之差排第2，他回复《明报》称对结果有点愕然，“小弟说话都会夹杂一些乡下话（粗口），没想过会被工作人员觉得Nice。我怀疑受访者误会了问题，以为选人前人后一个样的艺人，自问是控制得几好的，出镜、直播或有小朋友在场，我一定控制自己不会讲粗口。老婆曾经说我，不讲粗口便不懂表达自己，但当然会看场合，有时成年人间讲粗口是直接沟通”。他向来对台前幕后的态度一样，笑称要发脾气也只会向高层表达，跟他工作过的人也知道，最重要是合作开心。