艺人走入网络世界 经纪人变通经营模式 订户 来自 / 联合早报 文 / 李妙音 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 演艺圈实行多年的经纪人为艺人演艺事业操盘运营模式受到社媒、网红的挑战。冠病疫情加速本地艺人分身经营社交平台的趋势。本地经纪人怎么看待艺人向网红看齐的现象？艺人有了网络流量，还需要经纪人护航，打怪升级，照亮明星光环？（受访者提供照片） 字体大小: 小 中 大 近年，网络流量当道，越来越多艺人效仿网红在社媒经营人气。疫情进一步催化网络通讯无孔不入，改写消费模式和文化传播方式。演艺圈经纪人过去那一套经营模式正面对网络世界的挑战。受访的本地大牌经纪人，有人质疑网络人气未必能兑现为实质商业利益，但也开始为旗下艺人经营网络出镜机会，利用网络世界，让艺人吸引更多注意目光。不过，经纪人认为，艺人经营社媒与粉丝互动是辅助手段，不断交出好的作品才是艺人须坚守的定位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 经纪公司 林智强 梁志强 李国煌 李腾 胡佳琪 明星 塔利班重握政权 阿富汗电影何去何从？ 吴姗儒患怪病5年 忽冷忽热病因不明