艺人走入网络世界 经纪人变通经营模式

近年，网络流量当道，越来越多艺人效仿网红在社媒经营人气。疫情进一步催化网络通讯无孔不入，改写消费模式和文化传播方式。演艺圈经纪人过去那一套经营模式正面对网络世界的挑战。

受访的本地大牌经纪人，有人质疑网络人气未必能兑现为实质商业利益，但也开始为旗下艺人经营网络出镜机会，利用网络世界，让艺人吸引更多注意目光。不过，经纪人认为，艺人经营社媒与粉丝互动是辅助手段，不断交出好的作品才是艺人须坚守的定位。