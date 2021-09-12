艺人走入网络世界 经纪人变通经营模式

订户

来自 / 联合早报

文 /
李妙音

发布 / 2021年9月12日 5:00 AM

演艺圈实行多年的经纪人为艺人演艺事业操盘运营模式受到社媒、网红的挑战。冠病疫情加速本地艺人分身经营社交平台的趋势。本地经纪人怎么看待艺人向网红看齐的现象？艺人有了网络流量，还需要经纪人护航，打怪升级，照亮明星光环？（受访者提供照片）
演艺圈实行多年的经纪人为艺人演艺事业操盘运营模式受到社媒、网红的挑战。冠病疫情加速本地艺人分身经营社交平台的趋势。本地经纪人怎么看待艺人向网红看齐的现象？艺人有了网络流量，还需要经纪人护航，打怪升级，照亮明星光环？（受访者提供照片）

字体大小:

近年，网络流量当道，越来越多艺人效仿网红在社媒经营人气。疫情进一步催化网络通讯无孔不入，改写消费模式和文化传播方式。演艺圈经纪人过去那一套经营模式正面对网络世界的挑战。

受访的本地大牌经纪人，有人质疑网络人气未必能兑现为实质商业利益，但也开始为旗下艺人经营网络出镜机会，利用网络世界，让艺人吸引更多注意目光。不过，经纪人认为，艺人经营社媒与粉丝互动是辅助手段，不断交出好的作品才是艺人须坚守的定位。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容