怦然星动

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

杨幂、李易峰主演。中国首部呈现娱乐圈百态的都市爱情片。讲述田心阴差阳错成为歌手苏星宇的经纪人，她帮助苏星宇一步步圆梦，两人相知相爱，但因苏星宇的身份不能公开恋情，这段娱乐圈的“禁忌之恋”历经磨难，也充满笑料。

黄飞鸿II之男儿当自强

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

满清大臣纳兰元述（甄子丹）下令白莲教徒在广州骚扰洋人的使馆、教堂等，甚至连学校也不放过，令黄飞鸿（李连杰）、十三姨（关之琳）与梁宽（莫少聪）异常气愤。黄飞鸿与革命党领袖孙文（张铁林）一见如故，决定帮助更具远见的革命党人，黄飞鸿直捣白莲教总坛揭开迷信假象，又不惜与纳兰元述决一死战。

星际杀手 Killer of the Cosmos

探索频道（新电信Ch202） 晚上9.00

看似瑰丽静谧的宇宙，实则暗藏杀机：黑洞、伽马射线暴、太空垃圾、陨石、外星文明及熵寂。主人公是一名私家侦探，他在科学家的协助下，追踪这些动辄毁天灭地的宇宙灾难，找到破解它们的办法。节目体现全球科学界为地球命运做出的努力，唤起观众对天文及基础科学的兴趣。

猛禽小队：小丑女大解放

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

年轻女孩卡桑德拉拿走属于凶残黑帮老大罗曼赛恩尼斯的罕见钻石，因此被疯狂连环杀手追杀。小丑女哈莉、女猎手、黑金丝雀和蕾妮蒙托亚不期而遇，看似违和的四人组成猛禽小队帮助桑德拉，携手作战抗敌。