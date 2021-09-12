吴姗儒患怪病5年 忽冷忽热病因不明

（台北讯）台湾综艺大哥吴宗宪的31岁长女吴姗儒（Sandy）最近看到许多人分享打疫苗的副作用，让她有感而发，昨天在Instagram透露自己26岁开始生重病，却查不出病因。

她透露自己时常烧到摄氏40度，连烧多天却完全不出汗，而且病症说来就来，“好端端跟朋友们吃着饭突然觉得全身发冷，冷到狂颤几乎抽搐，10分钟后就直冲40度送急诊也是常有的事。”后来居然习惯身体维持40度恒温，能够感受到变化，和病痛和平共处，她苦笑道：“这种荒谬的苦痛是很无奈的。”这还不包括酸痛软弱无力，脱水打针，急诊住院，抽血昏倒，找不到病因的过程。

她记得有次感觉晕眩，担心又要发作，快速冲到厕所想卸妆洗澡休息，“才开莲蓬头淋浴就开始心跳加速脖子僵硬，水越开越烫，前胸、背后都烧红了，还是冷到齿牙互撞，迅速关掉水龙头裹上毛巾，就这么两步也走不到房间。真的冷到受不了，蹲在地上动弹不得。”家人将她搬到床上裹上毛毯暖被，“好几个人同时为我搓着被褥想加点温，我仍然冷到不行，过后又是高烧了几天。”

她强调公开病症不是要跟大家比较，只是想表达身体不好是很痛苦的事，而且有人面临更难缠的状况。她也希望大家别把打疫苗的副作用当成勋章，不停地公开发烧度数，重要的是平时就要爱护身体。