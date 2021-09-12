港媒爆颇有投资眼光 梁朝伟房产达7760万元

（综合讯）梁朝伟主演的漫威超级英雄电影《尚气与十环传奇》全球热播，他首次进攻漫威电影宇宙展现强大的演技，《香港01》统计首次参演漫威电影宇宙的演员片酬，梁朝伟的《尚气》片酬高达6000万元港币（约1067万新元），在漫威电影宇宙里首次献身价中排第二。第一名为饰演“海拉”的姬蒂班查（Cate Blanchett，约1698万新元），第三名之后依序是“奥丁”安东尼霍金斯（Anthony Hopkins）、“惊奇队长”布丽拉尔森（Brie Larson）。

其实，梁朝伟不只会演戏，他还懂得投资房地产，港媒估算他名下房产达7760万新元，加上太太刘嘉玲，夫妻合计房产总值超过1.35亿新元。

梁朝伟今年中脱手土瓜湾新柳街店铺，账面上虽然亏损约26万新元，不过他其实颇有投资眼光，2008年购入的中环威灵顿街店铺于2012年卖出获利达873万新元；2015年，他出售黄竹坑的商业大厦单位，赚进582万新元。梁朝伟名下还拥有山顶和福道独立豪宅、浅水湾海峰园大楼内豪宅等四处物业。

刘嘉玲买楼的资历也深，最近一笔交易应该是她去年出售的西半山蔚然高楼层单位，赚进83万新元。据悉，她经常在IG贴出和亲友聚会的豪宅是她名下的香港半山梅道豪宅，市值约1698万新元；刘嘉玲另拥有湾仔庆云街整栋豪宅、香港仔深湾中间楼层房产等三物业，个人名下房产总值约5917万新元。