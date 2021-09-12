成军20周年 S.H.E告白：永远相伴

（台北讯）S.H.E昨天（9月11日）成军20周年愿永远相伴，Selina感性发文：“S.H.E的意义，没有人比我们更清楚。”

Selina（任家萱），Hebe（田馥甄）和Ella（陈嘉桦）组成的台湾女子组合S.H.E于2001年9月11日在华研国际旗下出道，由首张《女生宿舍》起发行10张专辑，红遍全亚洲被封为“亚洲女子天团”，2018年约满华研各自成立工作室。

S.H.E昨天迎来出道20周年。Ella率先在社媒贴上三人于2019年出游的照片，写道：“20岁，干杯！敬所有三叶草们，谢谢你们，风沙星辰，永远相伴。”引用《远方》歌词，与歌迷同祝S.H.E的20岁生日。Selina随后分享姐妹的亲亲合照，感性说：“S.H.E的意义，没有人比我们更清楚。”

Selina对好姐妹告白：“20年前，我们牵着彼此的手，一起追梦，一起打拼。20年后，我们一只手忙着拾起，人生各种滋味结的果实，而另一只手依旧没忘记，紧紧牵着。在这不平静的时刻，我们平静地享受属于我们的日子，很幸福！我的姐妹，我爱你们，人生有你们真好。”

Hebe也发文感谢好姐妹一路陪伴彼此，“傻傻的爱，挥洒热情，挥霍青春，放声大笑，勇敢追梦，用力拥抱，心碎绝望，知所节制，学会放手，懂得珍惜，保持率真，依旧敢爱。”她希望S.H.E能永远温柔，懂爱和幽默。

S.H.E收到粉丝满满的成军纪念祝贺。Ella所属经纪公司劲桦娱乐表示，这阵子获得许多粉丝亲手制作的卡片、相册，看到各地应援活动，与粉丝们一同成长、经历了20年，相约“风沙星辰、永远相伴”内心非常感动，最后不忘呼吁粉丝要持续做好防疫。

暂无合体计划

距离S.H.E上回推出单曲是三年前，三人去年底出席公益活动时，Ella曾感慨说：“我内心还是很期待，但有各自的计划很忙碌，如果有机会不会去设限。”

S.H.E接下来是否有合体计划？Selina的经纪人说，S.H.E三人各自的工作状况不尽相同，Hebe二度角逐金曲歌后，最近以《无人知晓》获颁金曲奖最佳华语女歌手奖，Ella在“艾拉秀”巡演、电影、综艺都有亮眼表现，Selina自我挑战演出恐怖片《头七》，电影一周前才杀青，将陆续进行电影后制配音工作。

经纪人说，S.H.E暂时没有合体计划。