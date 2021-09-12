《棘哥》香港帮勾起昔日影坛回忆 张智霖扭臀撩妹

中国选秀节目《披荆斩棘的哥哥》“香港帮”一曲《往事只能回味》带来80年代香港全盛影坛时期满满的回忆！

“香港帮”（大湾区哥哥）像陈小春（队长）、张智霖、林晓峰、谢天华、梁汉文，站出来带给观众的“熟悉感”所向披靡，如果你是港片支持者，“哥哥”团队若再加入伊面郑伊健简直完美！

哥哥不若姐姐，不见勾心斗角，哥哥尽管也要赢，但更懂得惺惺相惜。

33名哥哥们各施法宝、短期内竟结成姻亲，像张智霖认了嘻哈歌手布瑞吉当“干儿子”、张晋视李承炫为“家室”；

影坛两大武林高手——赵文卓、张晋大斗嘻哈“舞”艺，惊喜无限！

还有，F4的言承旭冻龄有方，遗憾是仔仔周渝民、吴建豪、朱孝天没加入“哥哥”战队，但言承旭一开口唱《流星雨》立即将千禧年台湾《流星花园》偶像剧巅峰作的记忆拉回来！

香港帮里的黄贯中有点“斯人独憔悴”，若加入黄家强、叶世荣，就是Beyond摇滚风华再现！

《披荆斩棘的哥哥》最近非常火，记者追看多集《棘哥》，几集下来，哥哥成员开展乾坤大挪移，且来个抽样剖析，看看“哥哥”竞技时施展了哪些必杀技！

梁汉文（左起）、陈小春（中）与谢天华 言承旭 林志炫 赵文卓气场慑人。（网络）

“香港帮”登微博热搜

第一次亮相，环绕“太空”主题，歌曲《3189》呈献剧场式演绎，带出主题“是我们在玩手机、还是手机在玩我们？”这个标语太贴切现代人心声了！

5名熟男的对话很有“古惑仔2021”架势，默契已到“不言而喻”地步，帅气的张智霖唱《往事只能回味》《甜蜜蜜》就妖娆摆动身子，很多人惊呼终于了解“袁咏仪的快乐”，小春队长则连同布瑞吉成员来个广东+重庆饶舌，新意爆表。

意外发现林晓峰携手周延《你要如何，我们就如何》歌声充满穿透力，感染力很强！

这票“香港帮”男星观众缘满满，多次登上微博热搜！

据悉，连郑伊健也在受访时大赞“披荆斩棘火了，我最近也在追，小春台上勾起情怀、台下承包笑点！”

记者搜集网友意见，有网友直言：”香港帮代表我们的美好青春！“如果香港帮Out，我就不看了！”

言承旭和张云龙。（网络）

赵文卓饶舌

赵文卓看上去就像“敌不动我不动、敌若动我先动”的样子，他气场超强，威严镇压四方，嘻哈歌手热狗对他先是“有畏惧感”，中国男星尹正则直言“5人像金木水火土”。

钢琴家李云迪琴艺超凡，赵文卓以低沉的嗓音一饶舌被形容像“法海念经”，非常有趣！

林志炫坠舞台挽回形象

55岁的林志炫一度因坚持各司其职为广大观众吐槽，咬定他要求“光环聚焦自己身上”，比如队友李响、刘迦希望走出舒适区展歌喉，他极力反对，令外界认为林志炫就是要求队友为他“抬轿”，深陷全网骂战！

最近在舞台上因一时不慎，从2米高台摔下，震惊其他哥哥，但林志炫不卖惨，反倒诚恳抱歉，事后他感性表示，自己要求完美，因自己不小心而发生不完美而深深自责，这样一个敬业表现扭转外界先前对他“难搞”的主观印象。

而敖犬、麦亨利面对队友淘汰时表现过于冷漠，麦亨利甚至偷笑，人气值已垫底更招人恨。

赵文卓气场慑人。（网络）

张晋传授武术

对比白举纲、高瀚宇，张晋可说以静制动，两小伙子就像“迷弟”一样跟着张晋，张晋还在彩排现场传授武术，直言“我的要求比较高”，还要求队友样子要“狠”一点！

从节目可见，张晋学任何舞蹈都超快上手，展现了“导师”级别，非常厉害！