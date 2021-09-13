关礼杰爱女关枫馨大热倒灶 宋宛颖摘港姐后冠

《2021香港小姐竞选决赛》昨晚（9月12日）于电视城举行，宋宛颖以黑马姿态艳压群芳，登上冠军宝座；亚军是大热梁凯晴；季军邵初兼得“友谊小姐”；“最上镜小姐”由杨培琳夺得。

令人大跌眼镜的是关礼杰爱女关枫馨、佳丽陈圣瑜及王嘉慧都大热倒灶，关枫馨只能晋身五强，无缘三甲！

关礼杰在现场支持女儿关枫馨，但她最终只跻身五强，关礼杰更在赛后匆匆离开！

关枫馨剖析失败原因，自嘲口才欠佳，问答环节出现结巴情况，因此输得心服口服。

关礼杰爱女关枫馨。（互联网）

问她觉得冠军宋宛颖是否实至名归，她大赞：“是呀！宋宛颖舞跳得好、口才也好，又漂亮又高身材又好，不拿冠军也很难吧！”

提到父亲关礼杰很快离场，她是否很失望，她说：“不会，他见到我的表现不会感到失望，他只是回家为我稍后准备庆功而已（会否入行？）有机会都想试一下！”

冠军宋宛颖越战越勇，赛前她在“竞猜谁是冠军”游戏已成为头三强，宋宛颖22岁，身高169公分，三围33.5、24、35，是大学毕业生，志向成为专业医生，贡献社会。

她昨晚表现平稳，说觉得自己是童话故事中的灰姑娘，由面试时较肥，经努力操弗增加自信。

宋宛颖说自己是单亲家庭长大，由妈妈抚养长大，这3个月当她的军师，参选后学会坚持及毅力，希望港姐带给大家积极及希望。

梁凯晴夺亚军 邵初双料季军

亚军梁凯晴26岁，硕士毕业，职业市场行销，她参选以来都是大热，但只能屈居亚军。

季军邵初27岁，大学毕业，职业企业管理；她前天在彩排时率先获颁“友谊小姐”，她再夺季军，令她成为双料得主。

“最上镜小姐”杨培琳19岁，身高170公分，是大学生。

另一大热陈圣瑜落败，她连五强都不入。

富二代佳丽三甲不入

至于另一大热，被指有富爸爸的王嘉慧同样三甲不入，她受访时表示对赛果没失望：“能入五强已经很开心。（你是大热，觉得自己输在哪里？）可能跳舞有点紧张，后来先慢慢适应了，对整晚表现都满意。（有没有兴趣入行？）有机会都想尝试当演员，参选后对做主持有兴趣。

攻击曾志伟矮 张学友惨被“掴”

歌神张学友昨晚为港姐担任表演嘉宾，事前他与Gin Lee接受《东张西望》访问，他的老友兼TVB高层曾志伟在对方访问期间3次自行“加入”参与访问。

学友被问到是否因志伟打动而担任港姐嘉宾，志伟表示对方现在只会做自己喜欢的事，不喜欢的话，天王都“不给脸”！

访问期间，学友开起志伟玩笑，说他“年纪大又矮”，志伟即还击推了学友的头，作状“掌掴”学友，之后大家大笑，关系之好，尽在不言中。

问答失准 宋宛颖仍夺冠

宋宛颖于问答环节曾失准，故夺冠后也不禁直言：“想不到会得奖！”

一众候选佳丽必须经历9个部分，12位佳丽先穿上星空女皇服登场，为选美盛事揭开序幕，之后众女换上战士服，进行快问快答问题。

司仪郑裕玲、钱嘉乐等发问“化妆前后两个样佳丽”、“最难相处佳丽”及“最想淘汰两位佳丽”等尖锐问题，但佳丽们答案平淡，惊喜欠奉。

宋宛颖被郑裕玲问到，若她是巫婆，会把毒苹果给哪位佳丽？她指会给杨培琳，因她最年轻，需要多读几年书，完全答非所问！

钱嘉乐即反问：“这有关吗？”郑裕玲也笑谓：“这个毒苹果会毒死人的喔！”

流程出状况 曾志伟脸黑黑

港姐竞选决赛在直播时出现“疏漏”情况，原定由天王张学友唱出经典歌曲后，大会便宣布“最上镜小姐”，还请谢嘉怡上台颁奖，但司仪郑裕玲突然说：“‘最上镜小姐’暂时别宣布，先宣布五强，我也是看底下（工作人员）的指示。”

此时见曾志伟在台下怒气冲冲，脸黑黑指着工作人员骂。

郑欣宜称港姐竞选破格

郑欣宜担任表演嘉宾，跟12名候选佳丽演出其歌曲《@princejoyce》。她认为这次表演对港姐竞选来说有点破格︰“我从小看港姐都是很优雅、斯文，不过大会找我当嘉宾都是想大家重新想一想，现在的审美角度应该如何，我觉得很有趣。”