朝鲜官媒评韩剧《D.P.》 趁机狂酸：地狱般的韩国

改编自漫画的戏剧《D.P.：逃兵追缉令》由丁海寅、具教焕主演，自8月底于Netflix公开上架后，掀起了追剧风潮。

这波追剧风居然也吹到了朝鲜。近日，向来杜绝韩流文化的朝鲜政府竟透过官媒罕见公开评论《D.P.：逃兵追缉令》剧，做法与之前大相径庭！

据韩媒报道，朝鲜的对外宣传媒体表示：“最近在‘南朝鲜’（韩国）揭露军队严重腐败的电视连续剧《D.P.》大受欢迎。”

朝鲜认为这部作品与先前的电视剧不同，描述韩国军队内残酷的黑暗面，生动地描绘为何士兵们会被逼到非逃兵不可！直言：“彻底揭露了地狱般的韩国军旅生活。”

据悉，《D.P.：逃兵追缉令》为今年Netflix播出的韩国剧情类原创影集，改编自同名网络漫画《D.P.狗之日》，由电影《肇逃计划》《中国城》的韩峻熹执导。

该剧以逃兵抓缉的韩国宪兵（现韩国军事警察）为背景，讲述服役中的韩国陆军二等兵“安俊浩”，某天忽然成为了“逃兵追缉组”（Deserter Pursuit，简称：D.P.）成员之一，并在追逐逃兵过程中经历了既混乱又困扰的故事！

《D.P.》探讨了韩国兵役制度下的逃兵问题，据悉，每一位年满18岁的韩国男性都需要服兵役，入伍稍迟的是28岁（有特殊原因者可推迟到30岁），依据进入的部队服18至22个月不等兵役，由于韩国军队里的霸凌事件不少，不少兵士不堪霸凌压力，因此逃离，成为“逃兵”，所以韩政府专门设立“D.P.”这个捉拿小组来追缉这些逃兵！

事实上，朝鲜政府为了阻挡韩流文化入侵，曾宣布偷看韩国戏剧或电影者，最高可判15年有期徒刑，期间还传出有超过1万名朝鲜学生急忙“自首”求减刑！

韩媒：借机嘲弄韩国

此次公开拿出韩国戏剧素材谈论，令外界相当意外，韩国媒体则直指，其实此举是“借机嘲弄韩国”，不过由于该报道内容谈及不少剧情，其实也间接证实朝鲜高层一直都有在偷看韩剧。！