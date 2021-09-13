凌霄演唱会前摔倒骨折 吴刚紧急顶上

“三大难高音”演唱会即将在来临的星期天上场，71岁的本地资深歌手凌霄突然挂彩，他在浴室摔倒，手脚骨折，目前行动不便，主办单位急找另一位73岁本地资深唱将吴刚顶替。原本应该在医院动手术的吴刚，为了挺好友，硬是把手术日期往后挪，和陈建彬、黄清元临时“凑团”。

演唱会节目策划陈明佩告诉《联合晚报》，凌霄在9月3日发生意外，确定需要时间休养才能痊愈后，她急忙找救兵，想到同年代的歌王吴刚够地位，就致电求救。她说，吴刚听完要求，跟她说：“我原本9月11日要入院动膝盖手术，这是旧伤患了，所以19日当天都不知道能不能站立，可能要坐轮椅。”

陈明佩说：“只要你神志清醒，我们到时把你从医院接出来，坐轮椅上场也无所谓。观众不会介意，只会感动。”

她说，自己这番话把吴刚感动了，昨晚接到吴刚电话说，他亲自要求大医生把手术日期挪后，后者听到“江湖救急”的原委，竟然也答应了。这下皆大欢喜。

陈明佩说，吴刚向来很挑演出，他和陈建彬、黄清元这回将是第一次以三人形式同台演唱，所以倍觉兴奋。他也已经有一段时间没有演唱那么多首歌曲了，到时代表作如《恨海》《天边一颗星》都是必唱。

疫下两次延后 应验演唱会名经历‘三难’

吴刚接受《联合晚报》访问时说：“我接到电话时，距离演唱会只有一周时间，本来觉得太匆忙了，后来盛情难却。”他说，在冠病疫情时期，办演唱会不容易，希望喜爱老歌的观众多多支持。

演唱会名为“三大难高音”，果然应验经历“三难”，之前已因疫情延后两次。出席这场演唱会者，必须于当天演出前现场接受冠病检测，观众得自付30元检测费；能在当天出示于9月5日或以前已接种二剂疫苗者，可豁免接受检测。主办单位呼吁须做检测者，最好在演出前一小时到达现场。

“三大难高音”演唱会将在9月19日（星期日）于滨海艺术中心音乐厅举行三场——上午11时、下午3时和晚上7时30分，票价分$40、$50、$60，购票热是63485555，也可上网www.sistic.com.sg／www.biztmgp.com查询。