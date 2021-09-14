华研众星云端合唱 《城里的月光2021》

冠病疫情扰乱了所有人的生活，在象征团圆的中秋节来临之际，华研国际特别动员旗下分处在台北、北京、上海、南京和新加坡五座城市的动力火车、林宥嘉、周蕙、郁可唯、F.I.R.飞儿乐团、阎奕格和文慧如等12组歌手，以云端录音的方式重新演绎许美静的经典歌曲，在今天推出《城里的月光2021》。

歌曲以林宥嘉的清唱揭开序幕，他说演唱的心境与目前大环境的状态十分呼应，“意识到自己的力量如此渺小，此时更需要静下心，集中力量，希望面临的事情都可以很圆满。”动力火车以充满故事性的唱腔，与周蕙包办了不少合音段落，为歌曲增添了丰富的层次与情感。