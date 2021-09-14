娱乐圈整改首见效 无证艺人不能当主持急改当嘉宾

中国针对娱乐圈的整改行动，不仅波及到明星艺人本身，还有粉丝圈、主持人整治等各方面。目前看来，主持人的整治成效最明显，因为无证的艺人，再也无法以主持人身份参与晚会和综艺节目的主持工作了。

主持人必须“持证上岗”是目前法律的硬性规定，不符合要求的制作单位都要进行整改，其中以湖南卫视的调整最备受关注，因为它靠综艺节目起家，有多档综艺节目都用了明星艺人客串当主持的形式进行录制。

先看已经开播了20多年的《快乐大本营》，自谢娜二胎休产假以后，“快乐家族”的主持团队就开始出现明星艺人客串主持人，包括张雨绮、古力娜扎等，让节目一度焕发出新的活力，吸引更多粉丝观看。

湖南卫视另一档常青树节目《天天向上》的兄弟主持团，在娱乐圈的整改行动下，仅剩下三名主持人。如今主持人必须持证上岗，王一博的身份已经从“主持人”变为了“嘉宾”，他算得上现下圈中比较正能量的顶流明星，可以吸引数量巨大的粉丝观众，难怪湖南卫视很难做出放弃他的决定，似乎要将他死守到底，让其以常驻嘉宾的身份在节目中出现，这样既不违反国家规定，也能收割明星粉丝的关注。

此外，央视也紧急调整综艺节目的主持阵容，之前它启用过明星艺人客串主持，其中包括风评还不错的佟丽娅，和新晋实力派演员宋轶。

央视今年（2021年）的中秋晚会主持名单，也是清一色专业主持人，有大家都熟悉的任鲁豫等人。

湖南卫视主持群频出事 网民：有证又如何？

无证艺人要跨界主持多了障碍，原来的主持人却一再翻车。上周，湖南卫视主持人李维嘉先因所代言的一家茶饮公司跑路，导致加盟商受骗，引起民愤，被骂失德。跟着，何炅父亲打着儿子的招牌，却被指用虚假数据违规操作，骗取加盟商的血汗钱。

两起事件让网民翻出“快乐家族”成员过去代言失事的案例。

前几年，谢娜代言的面包曾多次被检出防腐剂超标，七个月内三次因同样问题“荣登”质量黑榜。

年初，某金融产品和杜海涛在2018年开始合作，2019年产品经营不善出事。杜海涛被投资者怒讨，姐姐却在直播中骂“受害人活该”，表情嚣张掀起骂战。事情发酵后，杜海涛发声明称未与该产品签署代言合同仅是短期合作并表示一定“跟进此事”。

吴昕7月也被爆料称2018年代言的茶饮品牌，其背后所属的公司在收取大量加盟费后，未给加盟商开店指导就失联。

如果在加上同属湖南卫视另一节目《天天向上》主持群连续出事，包括田源出轨、仝卓和高天鹤考试作弊、钱枫疑似性侵等，网民不禁要问：主持人有证又如何？