家住大巴窑出现感染群 陈天文：如常生活

本地资深演员陈天文家住大巴窑，附近的大巴窑巴士转换站虽出现冠病感染群，他说：“我一样照常生活！”

记者与天文的访问话题从龟屿岛上香开始，如今开放网上购票，天文会否启程？他受访时告诉《新明日报》记者，去年已前往龟屿岛上香，今年应不会再去。

他秉持照常生活态度、被他宠溺称为“小老板”的爱儿还是照常上课放学，只是少了出门；“都在家里煮，因为管控严格。”

天文说，一次合家到老巴刹享受美食，三人一坐下，就有执法人员上来提醒：“只限两人，必须分开坐。”于是太太与儿子坐一桌，他独自坐一旁，他很了解措施背后的意义，只是觉得少了“合家欢聚乐趣”。

记者从社媒上见到天文似乎胖了，他笑说，体重一直维持在84至85公斤，尽管现年58岁，身体仍很硬朗，不拍戏时也常积德行善。

天文爱运动，但健身房之前没得去，近日频频下雨，骑脚车活动也行不得，运动量大为减少，整个人看上去就显重。

陈天文不拍戏时也经常行善 。（受访者提供）

目前接拍两部剧

问起工作，天文最近连拍新剧《守护星》《周公讲鬼》，《守》演才华新人邓伟德的“爸爸”，《周》则演保安，有三集故事。

“那个爸爸角色是属于天塌下来都不怕那种，结果导致心脏病，剧集反映医疗急救术，共10集，每一集半小时。”

至于《周公讲鬼》，他暂不便透露太多，但指自己演一个保安，有三集戏，每集一个故事。

曾在艺人休息室 遇灵异事件

问起灵异事件，天文忆述，当年新广电视台的艺人E5休息室就流传很多绘声绘影的诡事，他亲身体验的就有一桩！

“当时刚进电视台，没驾车，有一次拍戏拍到很晚，刚好第二天又碰早班，赶来赶去很麻烦，我索性不回家，就去E5艺人休息室睡觉。”

睡到迷迷糊糊时，天文隐约感觉到有人在“拉”他的脚，力度不轻，他下意识一个转身，就将对方“踢开”！

不久，天文听到开门声，睁开眼，眼前是名工作人员，天文睡眼惺忪，很自然就问：“是你把我吵醒的吗？”

对方一脸愕然“没有啊，我刚刚才走进来......”

那拉他脚的究竟是谁？天文当时没想那么多，但恐惧感由生，从此再也不寄宿艺人休息室！