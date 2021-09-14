投资餐饮业失败 鹤天赐不后悔

将拍摄英语长寿剧《东陵》（Tanglin）的片酬投资餐饮业，结果失败而血本无归，本地艺人鹤天赐说没有后悔。

鹤天赐今早（9月14日）受邀作客96.3好FM安娜主持的《娜些年娜些事》，畅谈近况及分享他这些年生活的点滴。

鹤天赐在节目中全程以流利的华语作答，让人对他华语进步神速感到意外，原来他之前曾和台湾公司签约，并在当地待了两年，入乡随俗，华语也进步了许多。

不过，鹤天赐到台湾发展并不十分顺利，原签了9年的合约，因经纪公司出了状况，只推出了一张专辑，之后就回到新加坡。回来后，就接拍了5频道长寿剧《东陵》（Tanglin），一拍就是三年，之后就到美国念书。

除了当艺人，鹤天赐也进军餐饮业，曾经在乌节路某商场的食阁开设健康便当摊，也投资泡泡茶，可是，餐饮生意不理想，以致最后血本无归。

提及自己投资餐饮生意，鹤天赐今早受访时坦言餐饮生意的资金是他拍摄长寿剧《东陵》的片酬，虽然最终失败了，但至今回想起来，他不曾后悔。

“我学到很多，尤其学会如何做生意，以及做人的道理。”

不过，他说，他不会再踏入餐饮业，因为真的很辛苦也很有压力。

他忆述：“一天，我站在收银处点算时，突然觉得颈项和背部好像被火烧一样的疼痛，当天也不知道自己怎么回家，隔天我竟全身冒汗也起不了床，只得立即向弟弟求助。”

鹤天赐说，后来他去针灸，医生说他过于拼命及压力太大，才导致健康出状况。

姚懿珊是“很好的朋友”

姚懿珊和鹤天赐两人在台湾发展时曾是室友，两人曾在IG互动频密，曾被传两人“走在一起”。对于此传言，姚懿珊曾表示和鹤天赐太熟，彼此不过是好朋友。

今早，安娜旧事旧事重提，问鹤天赐是否和“红颜知己”姚懿珊有联络？

鹤天赐说，两人每个星期都会一起学跳舞。

“那时曹国辉在IG贴出跳舞的图，我和姚懿珊不约而同留言说‘好久没有跳舞’，于是曹国辉就叫我们和他一起跳舞。”



安娜打蛇随棍上追问他有可能和姚懿珊进一步发展？

鹤天赐笑着答道：“我们是很好的朋友，太了解彼此了！”

想重温鹤天赐精彩访问，可浏览96.3好FM面簿专页facebook.com/963haofm/。