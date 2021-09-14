对中国武术痴迷18年 “钢铁侠”学咏春出师

（综合讯）自从香港武打影星甄子丹演红叶问电影版，各地掀起学习咏春拳宗师叶问的拳术，原来好莱坞也有一个巨星咏春迷。前不久，以钢铁侠（Iron Man）身份在漫威电影光荣退场的美国男星小劳勃道尼（Robert Downey Jr.），在推特分享了一则视频，内容是他从咏春师父接过一把刀，接着抱拳，单膝跪地，以示敬意。

小道尼还配上一段文字：“师父埃里克奥兰（Eric Oram）将传承的火炬给了我，对此我深感荣幸，我从最棒的人那里学习了很多，也很乐意承担起责任。”

媒体这才揭开他私下拜师学咏春拳的经历，以及叶问第三代传人的身份。

也是李小龙忠实粉丝

小道尼的师公，就是叶问的大弟子、世界咏春功夫总会会长张卓庆。张卓庆也是功夫巨星李小龙的大师兄，当年李小龙能有机会拜叶问为师，全因大师兄的引荐。当然，小道尼也是李小龙的忠实粉丝，平日出门就爱穿印有李小龙图案的T恤。

据了解，美国籍的奥兰曾拜张卓庆为师，小道尼则是在2003年7月，即演出《钢铁侠》五年前，向小自己四岁的武术家、演员兼武指奥兰拜师，一学便长达18年。他对咏春拳非常喜爱，常公开展示拳法。

被镜头捕获比划咏春身手利落

去年3月，在中国首位终极格斗冠军赛（UFC）冠军张伟丽的比赛中，观众席中的小道尼被镜头意外捕获，他对着镜头就比划出咏春的招式，身手利落。

还有观众记得，他在电影《神探福尔摩斯》（Sherlock Holmes）和《钢铁侠3》（Iron Man 3）里都曾施展过咏春拳。

有趣的是，原作者设定的福尔摩斯擅长的是英国绅士专属、结合拳击及柔术等的巴顿术（Bartitsu），不料这个招式却被小道尼打着打着变成了咏春。

与甄子丹合作拍功夫片？

叶问应该没有料到，几十年后自己的师门下居然多出一个穿金属战甲的徒弟，他本人经由《叶问》电影系列塑造成英雄般形象，竟然成了中国武术文化的一个输出项目！

小道尼爱屋及乌，甄子丹主演的《叶问》电影系列也是他心头爱。甄子丹就透露过小道尼曾经致电他，表明自己是甄的影迷，两人一聊便是45分钟，还称希望将来有机会一起合拍影片。有网民脑洞大开说，那会不会是一部穿越题材《钢铁侠大战叶问》？

小道尼已经明确表示不会再出演钢铁侠，今后需要开拓其他戏路，以跳脱出钢铁侠的框框，网民好奇，已经出师的他，将来可会接拍功夫片，或者扮演西方咏春拳大师？