韩国“江南大叔”Psy和JYP娱乐朴轸永携手打造的SBS选秀节目“Loud”,在近三个月赛程,二人分别为经纪公司P Nation和JYP娱乐亲自选出两组男团出道成员,然而由Psy选择的七人男团却引发韩网热议,不但出现年仅12岁的成员Koki,更在舞台上大胆献唱含性暗示的歌词。

来自日本的Koki之前因站在七名成员中,突兀的矮小身形引发话题,“和成员们一起表演看起来非常的不平衡”。近日,又有网友注意到他负责的歌词段落唱着:“Tell me how you like it,没错,这个忍不了,不要拒绝,过来吧,Okay bring me one more time。”其中“不要拒绝”在韩语原意中,也可以是带有“性暗示”的词汇。有网友指责说:“Psy真的做错了,如果带着那个孩子,有办法在不违法的情况下进行活动吗?”更有网友担心太早出道会影响Koki的情绪状态。