跟拍偷拍行业大揭秘 为什么它让明星气炸了

中国政府下令整治娱乐圈乱象，多数都围绕艺人艺德和粉丝疯狂追星这方面，不过其中有个乱象，艺人在里面是受害者，说的就是代拍（网络流行语，指代替拍摄）现象。

代拍行业内幕公开

不知道何时开始，外界用代拍概括狗仔、私生饭（变态粉），这行业已有完整的产业链。不法之徒收集航班信息公开售卖艺人的消息，代拍购得后根据明星行程在机场蹲守，混杂在粉丝中间，拍摄所得照片或视频，再出售给粉丝或发布在社交账号上吸粉牟利。

代拍混在粉丝群里拍照，身份难辨。（互联网）

中媒调查发现，有些代拍是兼职，单在北京就有几百人，由于入行门槛低，身份鱼龙混杂，素质良莠不齐。他们会蹲守机场，或是到剧组、颁奖礼找拍摄机会。

职业代拍甚至会直接购买明星的身份信息，自行查询明星的日常行程；也有黄牛专门负责查询全国各个机场的明星动态信息，然后对外售卖。照片的价格视明星和拍摄难度而定，一般拍摄中的影剧快讯照最抢手。

专业代拍的工作时长和艺人差不多，甚至更长。遇到极端天气，代拍也可能不惜在户外等着艺人上下班。如果是偷拍，还得有“十八般武艺”，或蹲低（躲在草丛里挨蚊子咬），或爬高（为了更好的视角爬到树上去），有时有受伤风险。其他时候也是一场“赌注”，看押宝哪个剧组和艺人才能卖出好价钱。

站姐为了拍到剧组照，不惜冒着生命危险，爬上挖掘机。（互联网）

但有媒体计算，代拍一天可净赚500元（新元，下同），虽非固定，但这在中国是中高收入了。

中媒记者在QQ和微信中以“明星行程群”“代拍群”为关键词进行检索，发现各类售卖明星航班信息的群聊，群成员基本都有400多人。“范丞丞厦门剧照”“李现航班信息”“张靓颖明日飞北京”……五花八门，应有尽有。记者加入几个群聊中，群组成员隔一段时间就会发布明星航班信息，并表示低价出售，有意者私聊。

记者伪装成粉丝与群主联系，得知任意查询一个明星的航班信息只需要二元，如果想查某机场当天有哪些明星经过，只需要一元。明星的身份证信息则是六角一条，40元可以买到一大包信息，如果不嫌麻烦，可以根据明星身份信息自己查航班。

在代拍群里售卖明星的航班信息。(微信）

粉丝为何要买代拍照？有人受访时说：“不仅是为了获取偶像的最新动态，当自己首发照片时，还会有一种成就感。”但单纯的粉丝行为只占小部分，多数买家是网络大V和“站姐”。

随着这几年短视频平台的兴起，网络大V（在微博平台上获得个人认证，拥有众多粉丝的微博用户）借着炒作与明星有关的花边新闻吸粉冒起，他们和粉丝中有一定影响力的“大粉”一样，购买代拍图在个人账户上发布。账户中偶像的动态越多越快，粉丝也会增加，他们就能从中获益，比如偶像的活动会给予他们相应的名额和福利。

站姐在饭圈文化中是指那些管理“站子”的女性，“站子”是及时发布艺人行程和照片的社交媒体账号，她们用买照来活跃个人账号。当积累了一定的照片后，她们会出写真集等周边产品卖给粉丝；当账号粉丝上百万后，她们也会接广告。

明星们的反应和反击

前些年，代拍是躲在暗处偷拍，这几年转变成明目张胆跟拍。为了取得照片，不少代拍者无视公共场所秩序，成为大隐患。如2019年4月，央视新闻报道十几名艺人在上海虹桥抵达，机场的玻璃硬生生被粉丝和代拍挤爆，留下一地碎片。

同年，倪妮在机场被代拍撞到，章子怡愤而代为出头，是比较早怒斥代拍的：“何时出现的新兴产业？难道就没有人能管他们吗？这样下去早晚要出事的！”之后越来越多艺人发话怒斥代拍。

霍建华（左起）、胡歌、吴京的手势何其相似，都是指着代拍表达不满，李亚鹏更是气得对亦步亦趋的代拍动手。（互联网）

刘涛发博怒斥艺人的行程被人随意公布在网络上：“真是太可怕了！”呼吁有关部门出手管理。

肖战因代拍强闯入机场廊桥，导致航班延误，向航空公司及飞机上的乘客道歉。

杨幂曾经一掌拍掉无礼代拍者的手机，该视频传到网上，她反而被诬指对粉丝耍大牌，更曾被代拍恶意蹲下拍摄不雅角度。

杨幂被代拍（红圈者）恶意蹲下拍摄不雅角度。（互联网）

郑爽的私人行程被恶意曝光，与代拍在机场上演追逐大战。

无法跟代拍说道理，郑爽一下机被围拍只好逃跑。（互联网）

李现被曝在公园爆粗口，引起非议，原来他是在公园散步时被人跟拍，他明确告知这是私人行程并拒绝跟拍，但拍摄者依然毫无下限地跟拍，这才有了他“怒斥拍摄者有病”的视频。

李现的私人行程一路被代拍死缠不放，气得爆粗。（互联网）

脾气火爆的那英飞踹一脚踢到偷拍者惨叫逃跑，但网民反应两极。有人说，明星们面临这种局面是被流量反噬的结果。

那英（右图中）不爽被跟拍，代拍还疑似对镜头微笑。（互联网）

代拍愈发游走在灰色地带，侵权和扰乱公共秩序，但毕竟对有助于艺人打知名度，尤其是新人，大多公司都睁只眼闭只眼，但放任到这个局面，加上当前官方的严管态度，代拍可能是下一个被对付的行业了吧？