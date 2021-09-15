龙劭华高雄拍戏猝逝 艺人纷悼念

（台北讯）金钟视帝龙劭华，惊传昨晚（9月14日）6点多在高雄失去生命迹象，送往医院急救，但抢救无效，终年68岁。

据了解，龙劭华近日在高雄拍台视8点档《美丽人生》，住在高雄85大楼的日租套房。该剧制作人郝孝祖透露龙劭华前天（9月13日）还有拍戏，昨天则待在房内休息，晚间剧组人员发现联系不上龙劭华，担心发生意外，赶往他住的套房查看，赫然发现他坐在沙发上，不省人事，连忙报案。据知，救护人员抵达时他已没有呼吸和心跳，急救处置后送医抢救无效。

警方赶抵现场勘查，承办警官指出龙劭华的套房门锁未遭破坏，现场也无打斗跡象，无外力因素介入。

《苹果日报》报道龙劭华下午就因为心脏不舒服向下榻的日租套房柜台求助，柜台建议他看医生，但最后他表示没事因此没有就医。

家属与经纪公司人员在接获噩耗后，已经从台北赶到高雄医院。家属表示希望遗体尽速送回台北，高雄地检署检察官李明蓉在相验完毕后，今早认定死者是因为疾病原因死亡，已经发相验尸体证明书给家属。

女儿曾许愿能与父对戏

龙劭华自认是情场浪子也是花心大萝卜，曾与台语电影演员白虹有过短暂一年婚姻，1995年才与现任妻子谢雪贞再婚，两人育有一子陈威佐一女陈璇。

陈璇继承父亲衣钵进入演艺圈，去年首次在华视台语剧《若是一个人》担任女配角。她接受《苹果新闻网》专访时，曾期许未来跟爸爸“站在同一高度”对戏。愿望还未实现，龙劭华已撒手人寰。

患糖尿病多年 一度抗拒复诊

龙劭华2019年以大爱剧场《菜头梗的滋味》获颁金钟奖最佳男主角奖，一圆入行40年来的梦想。

他得奖后透露躁郁症严重，五个小时的典礼他出来抽烟透气五次，“工作要不断地接，有事情做才不会觉得人生没有目标”。他半开玩笑说：“没戏演我会很早走！”坦言没戏拍会焦虑，一年接了八部戏。

他三年前曾谈到自己以往拍戏不忌口，长年疏忽饮食问题，某天突然发现常常饥饿，一天要吃10餐，体重却反常暴瘦8公斤，2009年时确诊糖尿病，后来靠药物控制。

他一直抗拒回诊看病，直到今年疫情暴发，生活有空档，加上家人耳提面命要他回诊，就医后发现指数全面飙高，空腹血糖高达200、饭后血糖冲破300，吓到他积极回诊。

小时候险被养父抛弃

龙劭华小时候命运坎坷，从小送给人养，好几次被养父企图弃养，又跟着生意失败的养父跑路，生活的穷苦是外人无法想像。

退伍后，他自觉演戏红不了，于是标会去开酒店却倒会跑路，他透露若不是杨道导演找他客串《牵手出头天》演出陈美凤老公，他可能永无翻身之日。

龙劭华出道42年，电视和电影作品高达上百部，靠着扎实演技和亲切的乡土味，早年称霸老三台8点档，民视和三立的本土剧兴起，他也没缺席，近10年重心多放在精致剧集，已少接本土剧，即便已将迈入70岁，仍没有退休打算。

‘温暖的前辈’ 艺人纷悼念

龙劭华是许多演员心目中的好前辈好搭档，曾与他合作过数部戏剧的王彩桦接到噩耗后哭了一会儿。她眼中的龙劭华是个非常温暖的前辈，跟他演戏很轻松自在。

苗可丽则晒出两人最后对话，“这是你今天留给我最后的图腾，你就是这么幽默潇洒，让爱你的我们都措手不及。”

在《美丽人生》演龙劭华女儿的王乐妍透过经纪人表示，前天刚和龙劭华对戏时“他完全没有异样”，更说龙劭华很照顾她，开拍前还特别花三天相处，培养父女感情。贾静雯、小S、余皓然、张书伟和柯淑勤等艺人也在网上悼念。