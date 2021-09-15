失散28年 Ah Boy廖永谊找回弟弟

父母收了一个红包，把弟弟送入别人家，失散很多年，因一个综艺节目牵线，Ah Boy廖永谊与弟弟28年后才相认！

相认时彼此约在酒店，见到面并没有情感缺堤，只有相知相惜的长聊，那一天，一聊就聊了很久！

相认是七年前的事，不过永谊绝少公开提到这位亲弟弟，一心想保护对方。

两兄弟差一岁，弟弟呱呱坠地，家人就将他送人，从此兄弟分离；别以为是粤语残片才有的故事，Ah Boy廖永谊与其弟弟苏建发昨午接受《新明》访问，细说彼此曾是最熟悉的陌路人。

35岁的弟弟苏建发毕业于南洋理工大学机械工程系、当过电影公司宣传企划，个性积极主动，娱乐圈人缘绝佳，离职后在行销界发展得有声有色，也兼任婚礼司仪，他已经娶妻生子，家庭幸福美满。

Ah Boy廖永谊由婆婆抚养长大，自小习武，长大后当上武术教练，后涉足演艺圈后，当了16年咖哩菲，遇上伯乐梁志强才熬出头，被赏识拍电影《我们的故事》、贺岁片《遇上贵人》，也在《新兵正传IV》《杀手不笨》中轧重要角色。

疫情来袭前发展顺遂，却被冠病打乱演艺阵脚，两年没戏拍，为了生活，他直播带货，参演电视剧、也接拍短片。

兄弟二人，永谊的人生就像过山车、建发乘坐的则是直通车，少有跌宕：“哥哥常说，我被‘送’走反而是幸运的！”

18岁那年才知道有个哥哥

建发说：“我迟至18岁才知道，自己还有个哥哥（廖永谊），记得那一年，他亲自上门来找我，透过门缝，我见到一个年轻男生，母亲刚好回来，我听到她说‘不要、不要找他’，心生怀疑，后来发现自己不是亲生的更是晴天霹雳，足足两个星期没跟养母说话。”

永谊上门寻亲那一年，他19岁，“当时只是想看一看这个弟弟，知道他究竟是‘加入当gangster（流氓）’还是发奋读书，确定弟弟很争气，就承诺他的养母，我不会再打扰他们。”

永谊果然说到做到，他清楚知道自己有个弟弟，明明那么近，却又那么远。

弟弟主动联系哥哥 一度‘石沉大海’

多年后，两兄弟相认，居然是电视节目牵来的缘分！建发报名参加新传媒综艺节目《上班不留白》当嘉宾，其中一个Ah Boy赖宇涵见到建发立即说他长得颇像Ryan（廖永谊英文名）。

建发充满疑虑，找到哥哥面簿主动联系，没想到却“石沉大海”！

永谊笑说，是他没去浏览面簿留言，直到一天晚上，他无意中点击进去，一看愣住：“弟弟终于要认回我了！”

尽管28年不曾来往，但血浓于水就是这么奇妙。

建发坦言：“见面之前，心里既开心又害怕，我们虽有血缘关系，但又不是很熟......”

养母比生母恩更重

一度，建发非常抗拒提到这段往事，父母当年无情“送走”他，婆婆还赞成......

但近年婆婆因失智症入疗养院，建发却告诉哥哥，他乐意去探望老人家。

抚养永谊长大的婆婆对永谊来说，是这世上最亲的人，弟弟一句不经意的暖心话，戳中永谊泪点，他嚎哭了很久。

建发希望以自身经历勉励领养者：“养母其实比生母更伟大，被领养的孩子凡事应往正面思考，不要太介怀自己身世。”

永谊则希望为人父母者须对孩子负责，不要生了不理不养，他慨叹：“等到孩子长大才来相认，你一定后悔，但那时也太迟了！”

弟弟欲帮哥哥办直播婚礼

建发结婚时，永谊曾当婚礼司仪；

36岁的永谊与马国女友感情稳定，若永谊结婚，建发承诺包办哥哥婚礼，还打趣哥哥：“帮你办一个直播婚礼怎么样？”

建发眼中的哥哥永谊看上去“阿明”，却善良暖心，饮食思源，对工作认真勤奋，只是不擅交际，在娱乐圈很吃亏；

永谊则说：“他很能干、勤奋，从前比较倔强，感怀身世，当了爸爸之后，他的变化很大.....”

一出世就被放弃 会恨父母吗？

建发语气坦荡：“我已放下，不再有恨，当年可能他们有自己的选择，但既然选择放弃我，我也不会刻意想知道他们现在哪里。”