香港人气男团Mirror成员 姜涛商场活动突晕倒

（香港讯）夯团MIRROR“人气王”姜涛吸金力强，但压力和是非也倍增，他昨天（9月14日）出席商场活动时突然晕倒，吓坏在场的粉丝。

正忙于拍摄新片的姜涛，前晚突然在Instagram（IG）发10多个限时动态，表示压力大，并透露拍至凌晨两点才收工，昨早又马不停蹄出席品牌活动。

姜涛是MIRROR“人气王”，但人红是非多，有时会“躺着也中枪”，例如日前歌神张学友相隔20年再为无线港姐决赛担任表演嘉宾，事后有网民将两人比较，称姜涛比学友更具人气，又有网民觉得MIRROR另一唱将柳应廷（Jer），已取代学友成为“新歌神”，结果掀起网上骂战。

无辜牵涉当中的姜涛，前晚在IG表示压力大，内容包括“害怕跟别人接触”“新闻总报道一些有的没的”“我只是一个被比较的标签”等。不过姜涛为免一众“姜糖”（粉丝昵称）担心，经过一轮情绪抒发后，最后答应粉丝昨日出席活动会给大家“一个修理好的自己”。

逾千粉丝挤爆商场

昨早姜涛和队友吕爵安（Edan）、卢瀚霆（Anson Lo）及Jer到尖沙嘴出席国际品牌活动，吸引逾千粉丝挤爆商场，尖叫声浪此起彼落。

成员似乎知其身体不妥

四子在一众随行人员和工作人员陪同下现身，姜涛还举起双V胜利手势，心情似乎不俗。但到了媒体拍摄期间，除了Edan其余三人疲态尽现，Jer似乎早知姜涛身体不妥，用手轻搭对方肩膀。

大概拍了两分钟，姜涛身体左右摇晃，之后突然脚软晕倒，在旁的Jer即刻出手扶住，十几名工作人员随即上前筑起人墙遮挡。最后姜涛由两名保安人员搀扶离开，其间见他脸色发青，而且边走边出现反胃作呕情况，活动因此中断。

经理人：姜涛有点胃痛

经理人花姐事后在IG连发两个即时动态代报平安，她写道：“姜涛今（昨）早有少许胃痛，现场环境有点闷，加上镁光灯不断，所以有一点脚软而趴下，现在休息中，没有大碍。大家不用担心，老姜答应我，这两天会好好休息。”

MIRROR风光背后挨饿不睡觉

人气爆灯的MIRROR表面风光，横扫衣食住行各大品牌的广告逾100个，但成功背后有不为人知的辛酸史！

他们经常挨饿、通宵开工没得睡，据知12名“镜仔”频频做访问，连续工作10小时是平常事，完全没有吃饭时间。

如果要拍照、拍广告或演出，他们为求上镜要有型要好看，绝不吃致肥的淀粉质食物，甚至会全日断食。

当中以姜涛与Anson Lo自我要求最严谨，前者因为“肥底”因此抑制食欲，试过崩溃后一发不可收拾，狂吃4包薯片宣泄。而Anson Lo因为爱漂亮，即使肚饿到晕，仍坚持一口面包都不下肚。