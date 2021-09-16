主持《女人我最大》19年 蓝心湄：愿意为观众改变冒险

《女人我最大》19岁了，“时尚教主”蓝心湄这么多年来心态随着节目成长和改变，变得更乐意尝试和改变。

蓝心湄接受《联合晚报》录音访问时说：“你们可以从我主持第一集的《女人我最大》的样子，或者这些年来在杂志的照片，看出我哪里有整形哪里有动刀，以及身材的胖胖瘦瘦。内在方面，我以前当歌手时，大家叫我百变女王，但其实我什么都不是，我只是一个愿意接受改变的前辈。”

她坦言以前在私下不喜欢穿那些展示身形的衣服，“因为我的身形非常女人，胸部很大，腰很细腿很长线条很好，很臭屁但事实就是这样，但我都穿得宽宽松松的，头发也一成不变，要我染头发的话，我宁愿戴假发。”

但主持《女人我最大》后她愿意作出改变，“我慢慢可以接受染头发和漂白头发，只要观众喜欢看，我都愿意改变，甚至当观众看不懂一些流行趋势时，我也会耐心跟大家解释和沟通。”

蓝心湄在答复中不断强调改变的重要性， “我一直觉得我们节目是能被改变，也愿意被改变被创造的。观众会觉得我们新鲜有趣，就是因为我们愿意改变和冒险，愿意跟着世代的转变去改变。”

就如拜疫情所赐，《女人我最大》另辟了播放平台，蓝心湄和嘉宾艺人在家录制，做好后制和剪接后放上Youtube，“这对我来说很新鲜的媒体，年轻人的收看习惯已经不同，这也是将来的趋势，疫情改变了我们播出的内容和形式。”

希望多陪妈妈

问及接下来的工作安排，随性的蓝心湄说：“我不是一个很爱安排未来的人，我已经55岁了，还要什么憧憬？”

去年9月6日蓝心湄的父亲离世以后，她更希望把所有的时间都留给妈妈，“希望可以常常带家人旅行，但爸爸走了、加上疫情的关系不能出国，我就带着妈妈去台湾很多很美的地方，上山下海去观光，我们看了很多美景吃到很多美食，也都会在社媒上分享，欢迎大家来追随我的FB和IG哦。”

《女人我最大》周一至五，晚间9点，通过TVBS Asia（Singtel TV）播出。

能当艺人很幸福

谈到节目做了19年，蓝心湄感叹：“觉得好像自己成年了一样开心。”

她说自己一直乐在工作中，“很多人为了生活和现实环境，必须做不爱做甚至委曲求全的工作，可是我没有那样，我一直很爱表演很三八，所以这份工作让我觉得很幸福。”