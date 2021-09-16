父子档演戏 马德钟要儿子面对负评

（香港讯）父子档演戏，“视帝”马德钟满意儿子表现，并要他面对负评。

继《七公主》后，TVB推出新剧《我家无难事》，此剧的焦点除了老戏骨鲍起静，“视帝”马德钟也一改以往有型的形象，在戏中大放搞笑细胞。

不过，此剧最有看头的是马德钟与儿子马在骧首次父子档上阵，儿子马在骧更演出马德钟的年轻版。

日前，马德钟宣传此剧时接受港媒的访问，提及首次与儿子演戏，尤其演出他的年轻版时，他说没人比儿子更加了解自己，更像自己；开拍前，他也和儿子互相沟通，并过两招给儿子，让儿子演起来更像自己年轻时。

对于马在骧处男剧的表现，马德钟说儿子演出及格，“高分就很难讲，始终拍戏需要经验，但比起我当初入行时已好很多，没有我当年傻乎乎的影子，我傻气很多”。

马在骧对演戏有兴趣，随父亲马德钟签约邵氏，身为前辈的马德钟会给予儿子什么提示？

马德钟说，在面对网民的负评，他告诉儿子要“一笑置之”，“但如果是自己做得不好，检讨后再做好；但如果是攻击性的，就不需要太在意”。

不过问儿子感情事

马德钟说，父子俩有时像父子，有时似兄弟。“我向来重视子女的品德，还好儿子从到大不曾让我操心，让我很放心。”

马德钟也表示自己是开通的父亲，从不过问儿子感情事，“最重要是儿子自己喜欢，就算和不同国籍的女生交往，我也无所谓。”

《我家无难事》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。