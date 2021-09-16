与民众一齐以瓶盖作画 陈之财盼创我国记录

本地艺人陈之财与民众一齐以瓶盖作画，期盼能创下新加坡记录。

陈之财受新加坡科学中心的邀请，参与《UNTAME: Rebooting Our World》活动中的“瓶盖壁画”，这个活动将集合透过向本地民众收集的瓶盖贴在之财的7幅画作的图案上，让它成为一幅“瓶盖壁画”，这幅画将长达14米宽2米。

之财昨午（9月15日）接受《新明日报》访问时说，这7幅画反映了本地生活与社会的变迁，从60年代一个落后的渔村开始，到70年代建立了自己的文化及标志，然后进入80年代本地旅游业蓬勃也建立了花园城市的美誉，接着进入90年代的新科技时代，慢慢地来带2000千禧年的新世纪开始，到现代的电子科技年代，人们在迎接更美好的明天。

这是之财第一次和民众一齐参与作画，他说挑战很大，“以前我都是一个人创作，现在是团队合作，我必须去适应，再加上收集回来的瓶盖，可能在形状上有大有小，这些对我而言都是极大的挑战。”

不过，陈之财信心满满，“我相信我们都能排除种种的困难，将这幅‘瓶盖壁画’完成。”

问之财这么大一幅需要多少个瓶盖来完成？

他想了想说，：“大概1万5000个吧！”

对于这个活动，之财有个心愿，他说：“希望能创下新加坡记录。”

此外，陈之财也希望透过这个活动能提高民众环保的意识。

科学中心有童年记忆

陈之财透露，新加坡科学中心是他念书时常去的一个地方，“它算是我童年的一个主题公园，那时候常跑去参观，从那里展出的展品中，对不少物理、化学等科学资讯有进一步的认识。

“瓶盖壁画”将从11月20日至27日在新加坡科学中心举行，活动负责人李松俊受访时强调，活动将在防疫措施下进行，届时大会将管控社交安全距离等防疫措施，也会准备搓手液，让参与民众洗手。