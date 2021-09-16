遗体运返台北 龙劭华儿女：“老爸下车了”

（综合讯）金钟视帝龙劭华前晚（14日）被发现在下榻的高雄85大楼日租套房内昏迷，失去生命迹象，送医后仍宣告不治，享寿68岁。昨天上午完成遗体相验、确认死因是疾病因素后，昨傍晚5点半将龙劭华的遗体送抵台北市殡仪馆。

他的一对儿女陈威佐、陈璇难过地喊：“老爸下车了。”被儿女轮流搀扶着的遗孀谢雪贞则泪流不止。龙劭华妻子、儿子、女儿等人抵达殡仪馆时，神情凝重，尤其龙妻还无法接受龙劭华已离世的事实，情绪格外激动，一路上掩面哭泣。

柯淑勤曾与龙劭华合拍电影《阳光普照》及电视剧《爱回来》，两人交情深厚。柯昨在第一时间就直奔灵堂弔唁，悲恸得泣不成声。

柯淑勤约晚上8点走出灵堂，她神情低落步伐缓慢，记者询问她是否跟龙哥结拜，她点头说对，有好几年了，他是老二，我是老么，他很照顾我。至于是什么机缘，她说因为他们这些人都喜欢吃海鲜，常一起出去吃东西，有一天龙劭华就提议来结拜吧，她心想好吧就结拜。

柯淑勤这几年接连送走贺一航、音乐人项仲为、吴朋奉，现在又是龙劭华，光用心痛已难以形容心裡的那种空洞。她透露在灵堂跟龙劭华说：“我叫他别害怕，唸佛号给他听。”讲到这已是泣不成声。

龙劭华年近7旬仍拼命接戏，外界难免揣测他是否缺钱，柯淑勤说：“哪是缺钱啊，就是劳碌命，跟我一样，有戏就演，我们是演员不是艺人，不出来拍戏反而麻烦。”

灵堂明日开放

与龙劭华情同兄妹的经纪人陈秀卿表示，因家属处理治丧事宜需要时间，预计可以开放亲朋好友与各界人士上香时间安排在17日，灵堂开放时间从上午10点到傍晚4点。

陈秀卿历经一夜悲痛后，昨发出声明提到，事情来得很突然，一如龙哥说风就是雨的个性，“只是他这次太潇洒，太率性，毫无预警就离开，让家属与所有伙伴朋友都悲痛无法置信。”

她说，看着大嫂撕心裂肺的喊着“爸爸，我们回家”，女儿陈璇泪谢着爸爸，儿子陈威佐搀扶着妈妈，忍耐坚强，“你知道大家都很爱你啊”。令家属亲友稍稍宽心的是，龙劭华被发现时是坐在沙发，“走得面容是如此安详，知道你最后一刻没有痛苦，老天爷带走了充满福报的你，永远歇息。”

新剧第一集还没拍

龙劭华在高雄是为了拍摄台视新八点档《美丽人生》，他5月初进剧组后没多久就遇到疫情三级警戒而停拍，9月初在再到高雄复拍，他剧中与王乐妍饰演一对跑路父女，有悲有喜，已拍完不少场次。

《美丽人生》制作人郝孝祖表示，因为意外发生得突然，第一时间又以协助家属处理后事为主，还没认真思考接下来该怎么办，由于因应场景“打横拍”，连第一集最重要开场戏也还没拍，要找人顶替龙劭华的戏分全部重拍或是其他方式因应，还需要时间好好思考。

将播出金钟得奖作品

为纪念金钟视帝龙劭华，公视也将安排播出他近年主演的《花甲男孩转大人》、《双城故事》等几部作品，其中人生剧展《喇叭宏的悲喜曲》，他细腻演绎罹患舌癌还要兼顾女友与女儿心境的中年男子，并以此剧获得金钟奖迷你剧集男主角，首座金钟入袋，当年他曾说“演技口说无凭，这是最大的证明”。