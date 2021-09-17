成龙赵薇陈凯歌王晶都失手 电影名导进军网剧谁最行？

电影大导演放下身段来制作网剧，引人期待的同时，成绩一定好吗？

不久前，由中国名导冯小刚导演，金晨、蓝盈莹、王珞丹等主演的网剧《北辙南辕》播出，被批“脱离现实”，豆瓣评分刚刚及格而已。另一部由管虎监制、张雨绮和潘粤明主演的网剧《云南虫谷》则获得不错的评价，而且播放量高。近五年，中国顶级电影导演纷纷放下身段，跨界制作网剧，成绩单却各有优劣。

zaobao.sg记者引述中国“澎湃新闻”网站娱乐专栏文章，归纳及改写剧集从“万众期待”变成“千夫所指”的原因，主要不外以下两点：

1）电影导演是否熟悉网剧创制模式，讲故事能否吸引网络观众？

2）顶级导演监制网剧到底参与度有多少，是否仅为营销噱头，挂名当“吉祥物”？毕竟在中国影剧产业中，“监制”职位的定义模糊。每个监制具体发挥多少作用取决于个人要参与多少，因而其中有很大的不确定性。

来看看重量级别的导演们的成绩单：

1）管虎《鬼吹灯》系列

最先跨入网剧领域的是《我和我的祖国》《八佰》导演管虎，他2018年起陆续把同名卖座冒险电影《鬼吹灯》翻拍成网剧系列《黄皮子坟》《龙岭迷窟》《怒晴湘西》《云南虫谷》。

从一开始的缺乏经验，播出之后被批“不尊重原著”“选角不符合形象”，管虎从原先导演退居监制，更换团队人员和演员，终于让《龙》的豆瓣评分超过8，成为电影导演转战网剧的标杆。媒体认为他的成功在于把握原著精髓，大力提携旗下新导演等。

管虎（左图）监制潘粤明（右图中）、张雨绮（右图右）主演的《龙岭迷窟》成功，为顶级导演争回一口气。（互联网 / 剧照）

2）陈思诚《唐人街探案》

《唐人街探案》系列电影大卖，让导演陈思诚去年也开始监制同名网剧，希望更丰富完善整个“唐探宇宙”。和管虎一样，他退居幕后统领整体创作，让公司深入参与，并培养青年导演，交出豆瓣7分的佳绩。新导演柯汶利在积累经验之后，迅速与他合力打造叫好叫座的影片《误杀》。

陈思诚（左二）导演的网剧《唐人街探案》，找来王宝强（左一）客串，邱泽（右一）任男主角。（官网）

3）王晶《冒险王卫斯理之支离人》

王晶的商业嗅觉也很敏锐，2018年他与爱奇艺联合打造了经典科幻系列《冒险王卫斯理》，王晶担任三部曲的监制，并亲自担任开篇《支离人》的编剧。他大玩创新，肆无忌惮地对原著进行了较大改动，仅保留了人物和故事概念，却加入无厘头元素，拍得狗血夸张，令剧迷无法忍受，豆瓣评分落在4分。有粉丝喊话王晶：“求放过余文乐！”

王晶（小图）监制的《冒险王卫斯理之支离人》由任达华（大图左）和余文乐主演。（剧照 / 互联网）

4）冯小刚《剑王朝》

近年电影市场遭受重挫，冯小刚与华谊公司有对赌协议，必须积极产出营收，观众认为他因重压而跨界网剧。2017年武侠剧《剑王朝》开机，冯小刚以监制身份亲临现场，坐镇把关。剧集洋溢他的喜剧和美术风格，有点电影《夜宴》的感觉，但2019年播出后，观众批评剧情薄弱、逻辑不清、节奏混乱、特效廉价、制作粗糙、动作设计老套、角色造型不讨喜，被同档期同类型的《庆余年》远远抛开，豆瓣评分跌至6.3分。

冯小刚（右）监制李现主演的《剑王朝》。（剧照 / 互联网）

5）成龙《成化十四年》

成龙依然热衷拍戏，但2018年擅长喜剧动作片的他，却当上古装武侠剧《成化十四年》的监制。两年后剧集播出，观众觉得天价请他来当动作指导，难怪武戏拍得风格十足、明快好看，但他不太干预的创作内容却崩了，由于原著故事修改过多，加上制作水平过差、故事冗长、演技尴尬等，原著迷纷纷嫌弃，豆瓣评分仅5.7。

成龙在《成化十四年》拍摄现场指导动作戏。（剧照 / 互联网）

6）陈凯歌《民初奇人传》

拥有丰富民国戏经验的陈凯歌监制民国传奇《民初奇人传》时，煞费苦心地进行各方指导，参与度高，甚至细节处理到置景道具前后顺序排放，并促成一个堪称顶配的制作团队。然而，豆瓣评分不过6让人大跌眼镜。纵观评论，全剧最受好评的居然是女主角秦岚的颜值。陈凯歌电影里擅长的哲理文化表达没有显著体现，连最引以为傲的服化道特色也被无情指责，网民哀叹陈凯歌仅是拿出“表面功夫”。

陈凯歌（左图）监制《民初奇人传》，被指最大亮点是秦岚（右图左一）的颜值。（互联网 / 剧照）

7）赵薇《谁都渴望遇见你》

赵薇以公司名义制作爱情剧《谁都渴望遇见你》，亲自监制，还找来本地阿哥李南星参演，但剧集无法媲美她的卖座电影《致我们终将逝去的青春》，被批剧集老套、故事无聊。不过她和旗下男主角张哲瀚最近都被打成劣迹艺人，这部剧难逃下架命运，再烂也不会碍眼了。

赵薇（左图）监制李南星（右图左）和张哲瀚主演的《谁都渴望遇见你》。（档案照 / 剧照）

未来还有周星驰、王家卫

总之，大牌名声不是保险，还可能消耗个人品牌光环，但未来还将会有更多顶级大导入局网剧监制，如周星驰和郭靖宇联合打造《西游降魔篇》，以及王家卫在《天堂旅馆》传出胎死腹中后，还有和胡歌合作的《繁花》，至于成果如何，就要耐心等作品出炉了。