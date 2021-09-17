龙劭华灵堂开放给影迷追思 蔡英文：他的声音亲切有魅力

（台湾讯）台湾资深艺人龙劭华南下高雄拍戏，没料14日在套房里猝逝，他的遗体前天（15日）已运抵台北一殡。经纪方公布灵堂在今天（17日）起开放给亲朋好友吊唁，其中18、19、20日则开放给影迷追思。

龙劭华一生作品无数，他生前赶拍的8点档《美丽人生》成了遗作，不过光是今年已杀青但还没播出的就有三部，包括与陈亚兰合作的《嘉庆君游台湾》，和贾静雯、比莉合作的《妈，别闹了！》，还有《神降少女八家将》。

龙劭华生前人缘佳，乐于提携后进，不少艺人陆续哀悼。台湾总统蔡英文前天也在面簿曝光昔日视频悼念。回忆与龙劭华有过的互动，蔡英文透露2015年在竞选期间，曾邀请他为动画《长照2.0政策篇》配音，“一次OK，他的声音亲切又有魅力，让一向被认为乏味的政策影片整个活泼了起来。”更感慨说，看到当年配音过程花絮令人百感交集。

柯淑勤前晚直奔往生室看龙劭华最后一面，出来后一度哭到不能换气，要旁人搀扶。她受访时说，她和龙劭华因为都喜欢吃海鲜，常一起出去吃东西，有一天龙劭华就提议结拜，“有好几年了，他是老二，我是老幺。他很照顾我。”

龙劭华女儿揭神秘预言

龙劭华的女儿陈璇昨午在IG发文，回忆在父亲过世前的那个下午，在半梦半醒时听到一个旋律，越来越大声，直到刺耳程度，当下想大声叫出来却无法，惊醒后止不住眼泪，“是天使提前告诉我，他们要来把你接走了吗？”在赶往高雄的路上，陈璇第一次感受到时间像坏掉的钟，怎么样都动弹不得，在见到父亲最后一面时，发觉父亲的手比想象中的冰，苍白无力，她轻轻在父亲耳边说话：“对不起喔，你这一生都这么孤单了，临别以前还让你只身坐在沙发上，我应该要更常打电话给你的，好想再抱抱你，听你叫我妹妹。”