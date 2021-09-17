与病毒共存做足防疫措施 张为吁勤洗手

最近本地冠病感染病例有上升趋势，本地资深艺人张为表示，个人卫生一定要做好，他只要外出用过钞票，一定会用搓手液洗几次手。

78岁张为昨天（9月16日）受访说，自己每天都会出门，在住家附近走路。因膝盖关节不好，为增加免疫力，坚持步行1000步锻炼身体。

但他尽量不去人多的地方，他告诉记者，很多次看到楼下一些家庭主妇带着孙子，都不戴口罩，当有人提醒的时候她们才肯戴上，“遇到这样的人，我会避开。”

最近本地冠病感染病例有上升趋势，政府也主张公众今后可能要和病毒共存。张为认为，政府一直强调要做好个人的防疫措施，所以公众一定要做到位。“我不怕你笑话，我每天要在外用餐，会用到钞票，只要摸过钞票，我一定会用搓手液洗好几次手。”

他也很注重和人保持安全距离，有时搭乘自动扶梯，如果后面有人紧贴着，他会把手往后伸，提醒保持距离，不要靠过来。

本地年长者从前天开始追打第三剂疫苗，张为透露：“我一定会去打，不打不行，到时不懂什么东西会缠上身。”

《肃战肃绝》演毒贩 与张哲通成牢友

张为透露最近刚拍完本地剧《肃战肃绝》，出演吸毒和贩毒者。

这次拍戏，给他留下最深刻印象的是有生以来第一次去监狱实地拍摄。“剧中我吸毒被抓，在监狱牢房要睡地板。”也因此和2019年才华冠军张哲通出演的贩毒者成为牢友，他戏称是吸毒老鸟遇到吸毒菜鸟。

对于和新人搭戏，他表示张哲通不错，只是新人都要磨练一段时间的。“我当初出道也被骂到狗血淋头，现在的新人其实还好，没怎么被骂，只是偶尔被酸一下。”

他也表示，《肃战肃绝》的监制兼导演，给新人很多机会磨戏。“我亲眼所见，导演对一个新人的栽培可谓是尽全力指导，这让我对导演另眼相看。”

共8集的《肃战肃绝》10月25日在meWATCH观看，11月2日晚在8频道首播。