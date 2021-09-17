龙劭华灵堂22日办告别式

资深演员龙劭华9月14日晚上在高雄猝逝，享寿68岁，震惊娱乐圈，今天（9月17日）开放给亲友悼念，台湾总统蔡英文中午12时一身浅蓝衬衫低调现身，进会场不到1分钟即离开，上车前转身向家属、龙劭华经纪人秀卿及媒体鞠躬致意。

龙劭华的灵堂今早开放亲友追思，龙劭华的遗孀谢雪贞、儿子陈威佐等家属一早就到灵堂打点一切，而明天起一连三天开放给影迷粉丝吊唁的影迷追思区也已经在今早布置完成，现场可见影迷追思区安放了超过200公分的巨幅海报，旁边则写着“戏如人生”，象征龙劭华这一生戏剧的贡献，预计今晚将正式开放追思区。

据台湾媒体报道，除了台湾总统蔡英文之外，曾经和龙劭华合作过的艺人和制作单位包括杨贵媚、蔡黄汝、林秀君、丁巧唯、李迪恩、曾沛慈、孙可芳、宋柏纬等一早就陆续抵达灵堂致意。

尽管灵堂今天才开放给亲友追思，但昨天已经有不少圈内艺人包括黄建群、陈宇风、胡宇威、张雁名等人到场吊唁。

另，龙劭华生前所属经纪公司昨天对外宣布，将在下周三于台北第一殡仪馆举行告别式，当天下午1时举行家祭，1时40分举行公祭。

《台湾三部曲》定装照曝光

龙劭华猝逝，除了仍有三部作品尚未播映，以及未完成的《美丽人生》之外，他也原定演出魏德圣执导《台湾三部曲》，而他也拍了定装照。前天，该片电影公司在面簿公开了龙劭华的定装照，只见他满头银发、胡须极长。

魏德圣透露他的角色设定是从大陆逃到台湾的拳头师，有武术底子，身边带着老婆小孩，是电影的重要角色。这是魏德圣和龙劭华首次合作，魏德圣说：“当龙哥知道角色邀约时，他非常兴奋期待，只可惜电影拍摄时程延宕，永远无缘与龙哥正式合作了。”