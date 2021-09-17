中国娱乐圈遏制“娘炮形象” 黄景瑜、李现被力推真男人代表

（中国讯）中国官媒表示要遏制娱乐圈的“娘炮形象”，以纠正青少年的审美取向。在这一情况下，有网民指出90后男明星当中有多位是真男人，在他们身上见证了何为阳刚气息。

◆28岁的黄景瑜喜爱运动、健身，拥有壮硕肌肉，加上187公分的高挑身材，非常有阳刚气息。他近年接拍的作品多是军旅题材，包括《维和防暴队》《红海行动》《爱上特种兵》，充分展现军人硬汉的个性。他上综艺节目也不介意素颜示人，而且在各种高难度动作挑战中不畏惧怕勇往直前，不少网民激赞是真男人。

◆比黄景瑜大一岁的李现，一直保持俐落短发，自出道就多出演硬朗角色，展现不同时代男人的魅力，像《睡在我上舖的兄弟》《建军大业》《河神》等。喜爱运动的他拥有精壮身材，自拍也不开滤镜，没有做作式的拍照行为，男人气息满满。

◆童星出身，现年21岁的吴磊，一向给人形象干净俐落，在即将播出的电影《我和我的父辈》出演军人角色，让不少网民大赞他慢慢蜕变成为真男人。他亲自上阵拍骑马戏，过程中发生意外脸部受伤，当下他只做了简单的消毒，强忍着继续拍摄，直到拍摄结束才前往医院进行治疗，被赞非常男人。

◆27岁的白敬亭一出道给人形象是斯文奶油小生，但近年似乎转型，努力锻炼身体变得壮硕，还积极参演多部充满正能量、展现男子气息的作品，包括《荣耀桌球》《你是我的城池营垒》等。私下打扮，他走简约路线，还不时晒运动照，秀气的外表下原来肌肉发达，充满男子气慨。