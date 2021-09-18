推出《池塘怪谈》 鱼丁糸：“坐”最久的专辑

台湾乐团“鱼丁糸”（苏打绿）昨天发行全新专辑《池塘怪谈》，昨午在线上记者会上笑说，这是他们“坐”最久的专辑。

原来因为冠病疫情，他们早前在台湾为专辑做的许多宣传，都是在各自的家中透过视讯与媒体连线，阿龚说：“这是在荧幕前坐（做）最久的专辑宣传。”阿福感慨：“现在觉得做（坐）了这么久的宣传，专辑终于推出了。”

昨天的记者会，六人终于合体，在台北的唱片公司聚在一块儿，与新马、香港及台湾媒体连线。视讯沟通成了新常态，家凯说：“蛮喜欢这种有一点距离的聊天感。”青峰则搞笑说：“坐着聊，这很适合中年人。”小威更搞笑：“我习惯坐着，我是鼓手啊！其实我蛮想站着做访问。”

全员参与创作多首歌曲

苏打绿过往的专辑主要是青峰的创作，这次则有多首歌曲是全员参与，青峰说：“之前我都是独立完成歌曲，这次比较是在follow（跟随）他们，其实在框架下的发挥，也很不错。”

团员们这次都有许多新的尝试，像小威和青峰合唱小威创作的“Joyful Day”。小威说：“好开心哦，像我们这种唱歌平平的人，有一个示范（指青峰）在前面，才发现原来唱歌可以有这样的起伏。”没想到青峰却说：“我找他合唱，是要他demo里那种平平的‘纯真感’，结果他模仿我。”

馨仪这次也在团员们的鼓励下，交出多首创作。青峰说：“我对馨仪的第一印象要追溯到20多年前，看到她在台上自弹自唱，就觉得她很会创作。但她真心欣赏我们的创作，所以这些年都扮演‘贤内助’，把创作的光环给了我们两个处女座（青峰和小威）。这次我们push（鼓励）她，结果她交出来的作品都让我惊艳。”

在变与不变之间来回

《池塘怪谈》相隔苏打绿的上一张专辑《冬未了》有六年，这段期间，他们走过风雨，如今以鱼丁糸重新出发，是否想借着新专辑向歌迷传递一些信息？小威说：“其实我们没有去想过要传递什么，就是时间到了，要做专辑。”但阿福坦言想跟歌迷说：“我们还在。”

从苏打绿到鱼丁糸，六人有了哪些改变？又有什么是始终不变？小威说：“我们一直在变与不变之间来来回回，当中的感觉只有自己最清楚，很难形容。”

记者认识他们多年，从这次的访问和专辑观察到，他们变的是对创作更有自信，不变的是六人默契和感情依旧，像会在访问中斗嘴、互亏。这次访问，他们心情相当愉快，或许就如他们的歌曲《蜂蜜人参》，用快乐的旋律唱着黑暗的歌词，代表着他们“笑看人生”的心态，并肩挺过风雨，一起拥抱快乐。