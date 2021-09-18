陈洁仪新歌《就够了》 鼓励大家摆脱毒性关系 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 陈洁仪说新歌《就够了》乍听下悲观，其实不然。（Banshee Productions提供） 字体大小: 小 中 大 本地天后陈洁仪推出最新单曲《就够了》，从“催眠式的挣扎”，到“破晓时的呐喊”，再到“重生般的洒脱”，陈洁仪以层层递进的歌声，鼓舞深陷囹圄的人，与自我和解。陈洁仪认为这首歌的歌词看似是一种“受害者”的悲观心态，但她不是以这种负面思维去演绎。“当你认真倾听这首歌，你会发现歌曲想传达的重点是，挣脱作品中呈现的毒性关系，这种关系可以是爱情、友情甚至是工作中的各种冲突，这些毒性关系让我们深感疲惫，但没关系，就这样结束，到这里就够了。人生是很短暂的，别再浪费时间，走出这层关系，为自己而活。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈洁仪 就够了 音乐 全度妍、柳俊烈 沦落人相取暖 观众大声说