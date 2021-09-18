陈洁仪新歌《就够了》 鼓励大家摆脱毒性关系

本地天后陈洁仪推出最新单曲《就够了》，从“催眠式的挣扎”，到“破晓时的呐喊”，再到“重生般的洒脱”，陈洁仪以层层递进的歌声，鼓舞深陷囹圄的人，与自我和解。

陈洁仪认为这首歌的歌词看似是一种“受害者”的悲观心态，但她不是以这种负面思维去演绎。“当你认真倾听这首歌，你会发现歌曲想传达的重点是，挣脱作品中呈现的毒性关系，这种关系可以是爱情、友情甚至是工作中的各种冲突，这些毒性关系让我们深感疲惫，但没关系，就这样结束，到这里就够了。人生是很短暂的，别再浪费时间，走出这层关系，为自己而活。”