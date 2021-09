热播站

看这部剧头两集的时候,我的心像是被一块石头压着,那股沉重感,很强烈。

只能说,两位主角全度妍和柳俊烈的演技太好,感染力和穿透力十足,才能让我看得如此投入。也因为全度妍和柳俊烈的搭配让我无法抗拒,所以即使看得心情沉重,还是忍不住看下去。

全度妍饰演想成为优秀作家的代笔作者李富情,她眼睁睁看着知名演员兼畅销作家雅兰将她的作品占为己有并出版,对方还大言不惭,李富情气愤地在网上留言揭穿雅兰,却被对方控告“恶意留言”,还丢了出版社的工作。李富情一年前意外流产,之后患上抑郁症,跟家婆关系也不好,如今丢了饭碗还官司缠身,她觉得自己的人生彻底失败,失去了活着的理由。

柳俊烈是一个努力想摆脱贫困的男子李康宰,却始终一事无成。他还是中学生时,长期卧病在床的父亲最终选择轻生,结束自己和家人的痛苦,让他深受打击,自此迷失人生方向。

李康宰和李富情的父亲住同一层楼,李富情好几次探访爸爸时见过李康宰,但两人从未打招呼。一个晚上,两人刚巧搭同一辆巴士,李康宰看见在正在抽泣的李富情,递给她一条手帕,那是他们第一次对话。不久后,李康宰发现心情郁闷的李富情走到大厦顶楼,担心她想不开,赶紧跟上去,并以幽默的方式化解了危机,两人因此结下了更深的缘分。随着故事发展,这个40岁的女人和这个27岁的男人,开始对彼此产生共鸣,相互疗愈。

生活遭遇不公平,夫妻缺乏沟通结果渐行渐远,关心对方却不知如何说出口,怨恨自己一事无成,惭愧自己辜负了父母……李康宰和李富情的故事,在许多人身上也上演着。编剧金智慧写过电影《素媛》,对情感的刻画相当细腻和透彻,这次透过男女主角与彼此、自我的对话,带出人的脆弱、孤单和渴望。

很喜欢剧中以旁白方式道出男女主角心中感受,全度妍和柳俊烈不只在镜头前展现精湛演技,连声音演技也让人折服。

像是全度妍念出在作家雅兰的留言板上留下的字句,“如果您今天过得有些倒霉,那应该是因为我衷心祈求不幸降临在您身上。最近的我,几乎每天都为您祷告,早晨醒来的时候,晚上闭上眼的时候,看电视的时候,吃饭的时候,在上班的地铁上,在新的职场上,只要有时间,我就会衷心地祈祷,希望您能变得和我一样不幸,希望您呼吸的每一刻,都像在地狱之中,希望您一定要变得和我一样。”

这番话反映了女主角对雅兰的恨,但她语气平静,而这股平静与留言中透露的情绪形成强烈反差,一字一句更显得有力。

柳俊烈用低沉又略带伤感的口吻道出男主角对父亲的思念,那一段旁白也很揪心,“你选择离开我的最后一刻,想着什么呢?你用尽仅剩的力气,究竟想到哪去呢?是突然饿到受不了呢?还是身体痛到无法忍受了呢?又或者,你只是太想回家了。你该有多郁闷,该有多寂寞,该有多害怕,你等我等得该有多痛苦。我脑海里就只有这些想法,这些想法让我太痛苦,所以那天之后,我就逃得远远的。我还不懂死亡是什么,也不懂活着是什么,再过一段日子,我就会懂了吗?”

全度妍与饰演父亲的朴仁焕有不少感人的对手戏,像她哭着跟父亲说:“我太没用了,我来到这个世上,却一事无成,所以我觉得好孤单,虽然我明明有你和正洙(老公)。”老父安慰她:“你不要这样,爸爸心都碎了。”女儿倒在父亲怀里痛哭,我也跟着哭红了双眼。

这部剧由电影《八月照相馆》《外出》《德惠翁主》的许秦豪导演,以及《同窗生》的朴洪秀导演共同执导,画面和色调都很有电影质感。许秦豪说,没想过自己会拍电视剧,但看完编剧金智慧前四集的剧本,决定接拍,而心中浮现的男女主角第一人选就是全度妍与柳俊烈。导演果然眼光独到。

